Artuklu Belediyesi Ortaköy’e dev Türk bayrağı astı

Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk’ün talimatıyla, Ortaköy Mahallesi’nde belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, bayrağın dikileceği alana beton dökümü ve parke yapımıyla sağlam temellere oturtulmasının ardından 30 metrelik dev Türk bayrağı göndere çekildi. Türk bayrağının gururla dalgalanmasına vesile olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, Ortaköy’e dikilen dev bayrağın 30 metre uzunluğunda, 54 metrekareden oluştuğunu kaydederek, yıldırımsavar özelliği bulunan saf çelik bayrak direğinden oluşan dev bayrak düzeneğinin çelik halatlı, uçak uyarı sistemli ve rüzgar çarklı özelliği bulunduğunu ayrıca elektrik devresi ve kumanda sistemiyle çalıştığının altını çizdi.

Öztürk, Ortaköy ile birlikte benzer bir bayrağın da Kabala’da dikildiğini hatırlatarak, “Bayrak bir ülkenin bağımsızlığını simgeleyen ve bir ulusun milli değerlerini yansıtan önemli bir simgedir. Bizim ülkemiz ise diğer ülkelere nazaran bayraklarına çok daha büyük bir tutku ve saygıyla bağlıdır. Nedeni ise ulusumuzun şanlı tarihi, vatan sevgimizin büyüklüğü, aziz şehitlerimize duyduğumuz derin sevgi ve minnettir. Ortaköy Mahallemizde göklere çekilen dev Türk Bayrağı’nın bir benzerini Kabala Mahallemizde de dalgalandırdık. Milletimizin bağımsızlığını simgeleyen Şanlı Türk bayrağımızı her fırsatta laik olduğu gibi göklerde dalgalandıracağız. Ortaköy Mahallemize hayırlı olsun” dedi.