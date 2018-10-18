Artuklu Belediyesinden Afrin'e giden güvenlik korucuları için program

Mardin'in Artuklu Belediyesince, Afrin'de görev yapan güvenlik korucuları için yemek programı düzenlendi.

Programa, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk'ün yanı sıra protokol üyeleri ve korucu yakınları katıldı. Yemekte görevlerini başarıyla gerçekleştiren koruculara Kaymakam Öztürk tarafından plaket verildi. Öztürk, “Ülkemiz için yurtiçinde ve yurtdışında mücadele veren tüm güvenlik güçleri başımızın tacıdır. Bugün ülkemiz dünyanın birçok yerinde yaşayan mazlumlara elini uzatmakta ve onların sesi olmaktadır. Zalimlere karşı hep dik duran Türkiye, tüm masumların dualarıyla daha da güçlenmektedir. Aynı zamanda ülkemiz içinde ve komşu ülke sınırları içinde barınan terör odakları ile de mücadele eden ülkemiz takdir kazanmaktadır. Suriye'de yaşanan iç karışıklıktan dolayı bölgede yuvalanan terör odaklarına izin vermeyen ülkemiz, gittiği her yerde huzuru tesis etmektedir. Bu durum Afrin'de de geçerlidir. İlimizden Afrin'e giden güvenlik korucularımız da gittikleri yerde görevlerini layıkıyla yerine getirmiştir” dedi.

“Güvenlik güçlerimize minnettarız”

Görevden dönen güvenlik korucularına moral vermek için etkinlik düzenlediklerine değinen Öztürk, “Görevinden dönen korucularımızı giderken uğurladığımız gibi dönüşlerinde de en güzel şekilde karşıladık. Kendileriyle Afrin'i ve oradaki mazlumların dualarını bir kez daha konuşarak mutlu olduk. Bu vesileyle ülkemizin ne kadar vicdanlı ve güçlü olduğuna tekrar şahitlik ettik. Görevden dönen tüm korucularımıza bir kez daha teşekkür etmekle birlikte, yurt dışında ülkemiz için görev yapan tüm güvenlik güçlerimize de Allah'tan kuvvet diliyorum” diye konuştu.