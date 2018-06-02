Artuklu Belediyesi’nden başarılı sağlık projesi

Artuklu Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk’ün yoğun çabalarıyla projelendirilen ve hizmete sunulduğunda Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyacak olan Belediye Semt Polikliniği’nde birçok branşta vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunulacak. Artuklu Belediyesi tarafından ilçenin tarihi bölümünde ikamet eden vatandaşların daha rahat bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için temin edilen, geçmişte Türk Telekom binası olarak hizmet sunan 380 metrekare açık alan, toplamda bin 30 metrekare kapalı alanı kaplayan 3 katlı semt polikliniğinde düzenleme çalışmaları sürüyor. Diyarbakırkapı Mahallesi 1. Cadde üzerinde oldukça elverişli ve güzel bir alanda vatandaşlara kaliteli bir sağlık hizmeti sunacak olmanın heyecanını yaşadığını kaydeden Artuklu Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, Mardin İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı deneyimli uzman doktorların farklı branşlarda, kalite standartları doğrultusunda vatandaşlara sağlık hizmetleri sunacakları semt polikliniğinin ağustos ayında hizmete girmesinin planlandığını söyledi.

“Tam bir hastane gibi”

Yeni açacakları semt polikliniğinin rahat ulaşılabilir bir alanda, modern bir görünüm içinde vatandaşa kaliteli bir sağlık hizmeti sunacağını kaydeden Başkan Öztürk, şunları kaydetti:

“Mardin İl Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte güzel bir işbirliği projesi oluşturduk. Yukarı Mardin olarak bilinen Artuklu ilçemizin SİT alanı, tarihi bölümünde sağlık hizmetlerine ulaşma konusunda sıkıntı yaşayan özellikle yaşlı, yatağa bağlı ve dezavantajı vatandaşlarımızın talepleri vardı. Bu talepler üzerine kurumlar arası işbirliği ile daha önce Telekom binası olarak hizmet sunulan oldukça da geniş bir alana sahip binayı belediye olarak kiralayarak vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmak üzere çalışmalara başladık. Tam bir hastane gibi sağlık hizmeti sunulacak olan binanın içindeki düzenleme çalışmaları sürüyor. Ağustos ayında tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planladığımız semt polikliniğimizde; tıpkı devlet hastanemizde olduğu gibi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanından, çocuk hastalıkları doktoruna, genel cerrahından dahiliye uzmanına, Sağlıklı beslenmeden, anne–bebek ilişkisi ve sağlıklı bebek gelişimine, kanser teşhis ve tarama sistemine varana kadar 2. ve 3. Kademe sağlık hizmetleri sunumu yapılacak. Aynı zamanda bu alanlarla ilgili her türlü röntgen ve tahlil tetkikleri de aynı binada gerçekleştirilebilecek. Belediyemizin yapmış olduğu bu hizmet aslında devlet hastanemizdeki polikliniklerin önündeki yığılma ve yoğunluklarının da önüne geçmiş olacaktır. Ağustos ayında tamamlanarak 50 bine aşkın vatandaşa sağlık hizmet vermesi planlanan Artuklu Semt Polikliniği uzman doktor ve yardımcı sağlık personelleri ile birlikte 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunacak.”