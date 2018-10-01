Artuklu Belediyesinden engelli dostu projeler

Mardin'in Artuklu Belediyesi ilçede dezavantajlı gruplara destek olan çalışmalara devam ediyor. Bu bağlamda kadınından gencine çocuğundan yaşlısına kadar projeler üreten Belediye, engelli dostu çalışmalar ile de dikkat çekiyor.

“Artuklu Belediyesi Engelleri Aşıyor” sloganıyla çalışan belediye engelli vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye desteğinin yanı sıra ortopedik hasta yatağı desteği sağlıyor. Belediye 170 engelli vatandaşa ulaşarak sorunlarını aşmakla birlikte ilçenin üst yapı çalışmalarını da engelli vatandaşlara kolaylık sağlayacak şekilde dizayn ediyor.

“Engelli vatandaşlarımıza ulaşıyoruz”

Engelleri aşmak adına durmadan proje ürettiklerini belirten Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, “Engelli vatandaşlarımızın sorunları ve kimseye ihtiyaç duymadan hareket edebilmeleri konusuna kafa yorarak projeler üretiyoruz. Bu projeleri hayata geçirmekte ki amacımız ilçemizde yaşayan tüm dezavantajlı vatandaşlarımıza ulaşmak ve yaralarına merhem olmaktır. ‘Engel Değilsen Engelli Değiller' misyonuyla, kendimizi onların yerine koyarak, hayat şartlarını nasıl kolaylaştıracağımız, nelerin onları mutlu edeceğini düşündüğünüzde yapılması gerekenler ortaya çıkıyor” dedi.

“170 vatandaşımızın hayatını kolaylaştırdık”

Öztürk, “Kısa sürede 170 engelli vatandaşımıza ulaşarak bu vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırdık. İhtiyacı olan engelli vatandaşlarımıza akülü tekerlekli sandalye, çeşitli sebeplerle yatağa bağlı olarak hayatına devam eden hemşehrilerimize ise kimseye ihtiyaç duymadan doğrulabilecekleri ve rahat edebilecekleri kumandalı ortopedik hasta yatağı hediye ettik. Onların rahatı, huzuru ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor” diye konuştu

“Artuklu'da artık yollar engelsiz”

Tüm bunların yanında “Engelsiz Artuklu” Projesi'ni de hayata geçirdiklerini ifade eden Öztürk, “Cadde ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi adını verdiğimiz ve ilçemizin bütün alt yapı üst yapı sorunlarını ortadan kaldıran projenin içeriğinde engelli vatandaşlarımızın yolları kullanımını kolaylaştırmak için kaldırımlarımızı engelli yürüyüş parkurlu olarak projelendirdik. Hedeflediğimiz 23 bin metrekare engelli yürüyüş parkurlu kaldırım döşeme çalışmalarımızın 12 bin metrekaresini tamamladık. Artuklu'ya yakışan kaldırımlarımızla engelli vatandaşlarımız artık daha özgür olacak ve daha rahat hareket edebilecekler. Çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.