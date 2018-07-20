Artuklu Belediyesinden iki yeni park müjdesi

Artuklu Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk’ün talimatları doğrultusunda ilçeye yeni yeşil alan ve parklar kazandırılmaya devam ediyor. Artuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede mevcut spor alanları, parklar ile yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da yeni parklar inşa ediyor. Ekipler, 13 Mart Mahallesi Cüneyt Yüksel Camii önündeki alan ile İstasyon Mahallesi’nde yapımına başlanan iki parkın Artuklu’ya toplam 4 bin 100 metrekare yeşil alan kazandıracak şekilde projelendirildiğini, parkların iki ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasının planlandığı kaydetti.

Artuklu Belediye Başkan Vekili Kaymakam Öztürk, iki mahallede kurulacak olan parklarda çevre duyarlılığının ön planda tutulacağının altını çizerek, parklarda çocuklar oyun grubunda zaman geçirirken, ebeveynler için yapılacak olan ahşap kamelyalar ve dinlenme alanlarında mahalle sakinlerinin rahat vakit geçirebileceklerini söyledi. Artuklu Belediyesi olarak ilçede altyapı sorunlarını ortadan kaldırmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Öztürk, “Artuklu’da yollarımızı asfaltlamaya devam ediyoruz, kaldırım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaları yaparken kırsal ya da ilçe merkezi ayrımına girmeden ihtiyaç önceliğini de göz önünde bulundurarak, belediyemizin bütün imkanlarını ilçemizin sınırlarının geneline yayarak yapıyoruz. Biz göreve başladığımızda ilçemizde vatandaşımızın sosyal yaşam alanı ve yeşil alanları çok yetersizdi. Belediyelerin önemli hizmetlerinden birisi de sosyal belediyeciliği ciddiye almaktır. Burada yaşanan bu eksikliğin giderilmesi için her yaştan vatandaşımızın faydalanabileceği modern park ve yeşil alan projelerini hayata geçirdik. Vatandaşlarımız, yapılan bu çalışmalardan duydukları memnuniyeti her fırsatta bizlere iletiyor. İnşallah bugün başladığımız iki parkı kısa bir sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İstasyon Mahallesi’ndeki parkımızda çocuk oyun grupları, yetişkinler için oturma alanları, iki fitness alanı, bisiklet ve yürüyüş yolları, banklar ve kamelyalar olacak. Parklarımızın sulama sistemi de, aydınlatma sistemi de otomatik olacak ve mahallemize ayrı bir hava getirecektir. 13 Mart Mahallesi’nde başladığımız çalışma ise kötü görüntüyü ortadan kaldırmak ve yeşil alan kazandırmak içindir. O bölgede bulunan yamaç kuru ve çorak bir görüntüye sahipti. Bu alanı yeşillendirerek hem vatandaşlarımıza nefes alacak bir alan kazandıracağız hem de estetik bir görüntü yakalamış olacağız” dedi.