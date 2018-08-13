Artuklu belediyesinden kaliteli hizmet için eğitim

Artuklu Belediyesi, kurum bünyesinde görev yapan personelin etkinliğini arttırmak, belediye hizmetlerinin kamusal verimliliğin arttırılmasına yönelik olarak çalışanlara belirli aralıklarla verilen hizmet içi eğitim seminerlerine devam ediyor. Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, sürekli değişen mevzuatın güncellenmesi ve takibi amacıyla verilen eğitimler ve uygulamalarda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için düzenlenen seminerlerde, kamu yararının gözetlenmesi, vatandaşlara ulaştırılan hizmetlerin daha hızlı ve verimli ulaştırılmasını sağlanması amaçlandığını söyledi.

Artuklu Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerlerde; belediye personeline 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim, Stratejik Yönetim ve Planlama, Faaliyet Raporları, Harcama Belgeleri Mevzuatı, Taşınır ve Taşınmaz Yönetimi, 657 Sayılı Kanun Disiplin Hükümleri ve İç Kontrol Standartları konulu başlıklar altında verilen eğitimlerin personel için oldukça verimli geçtiği kaydedildi.