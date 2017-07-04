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04 Temmuz 2017 14:56

Artuklu engel tanımıyor

Mardin’in Artuklu Belediyesi “Artuklu Engel Tanımıyor” Projesi kapsamında, yatağa bağlı yaşamak zorunda olan ve engelli olan vatandaşlara ortopedik hasta yatağı ve tekerlekli sandalye desteğini sürdürüyor.

Artuklu engel tanımıyor

04 Temmuz 2017 14:56


Şar Mahallesi’nde eşiyle birlikte yaşayan, evinin damını onarırken düştüğü için 2 bacağını da kullanmak da güçlük çeken, Remzi Oral yaşadığı bu hadiseden sonra çalışamamış, bu sebeple 5 çocuğunu koruyucu ailelere teslim etmek zorunda kalmıştı. Şu anda Devlet yardımlarıyla yaşamını sürdürmeye çalışan Remzi Oral’ a gıda paketi teslim etmek için ulaşan ekipler, yürüme güçlüğü çektiğini görünce kendisine bir de tekerlekli sandalye hediye etti. Ekipler aynı zamanda Gökçe Mahallesi’nde ailesiyle birlikte kalan ve yatağa bağlı yaşamak zorunda olan 91 yaşındaki Saide Öncel’ e daha iyi koşullar sağlanarak rahat edebilmesi için ortopedik hasta yatağı hediye etti.


İki vatandaşta Artuklu Belediyesi’ne ve Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk’e sağlanan imkanlar için ve unutulmadıkları için sevgilerini ve teşekkürlerini iletti.




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