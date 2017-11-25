Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 11:40

Artuklu Kaymakamı Öztürk, kırsalda görev yapan öğretmenleri unutmadı

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Mardin’in Artuklu Belediye Başkanlığına görevlendirilen Kaymakam Şakir Öner Öztürk, kırsal bölgelerde görev yapan öğretmenleri unutmadı.

Artuklu Kaymakamı Öztürk, kırsalda görev yapan öğretmenleri unutmadı

25 Kasım 2017 11:40

Artuklu ilçesine bağlı kırsal okullarda görev yapan öğretmenleri ziyaret eden belediye çalışanları Kaymakam ve Artuklu Belediyesi Başkanı Şakir Öner Öztürk’ün selamı ile günlerini kutladı.


Kırsalda zorlu şartlar altında görevlerini yerine getiren öğretmenleri unutmayan Artuklu Belediyesi anlamlı bir davranış sergiledi. Kırsaldaki 17 okula sürpriz bir ziyaret düzenleyen görevliler, öğretmenlere Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk’ün tebriklerini ve selamlarını ileterek çiçek ve hediye takdiminde bulundu. Bu anlamlı davranış için duydukları memnuniyeti ifade eden öğretmenler kendilerini unutmadığı için, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk’e ve Artuklu Belediyesi görevlilerine teşekkürlerini iletti.


Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk “Öğretmenlerimiz bizim kıymetlimizdir. Her birimiz bir öğretmenin eseriyiz. Geleceğimizi bir sanatçı gibi şekillendiren, cehaletin karanlığından alıp bizleri aydınlığa çıkaran öğretmenlerimize ne kadar minnet duysak, teşekkür etsek azdır. Onları yalnızca kendilerine addedilen bu özel günde değil, her gün hatırlıyor, desteğimizle ve sevgimizle her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Artuklu Belediyesi olarak bu özel günde özellikle ilçemizin kırsal kesiminde birçok imkansızlıkla mücadele ederek vazifelerini ifa eden öğretmenlerin yanında olmak istedik” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
9
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    9°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    11°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç