Artuklu Kaymakamı Öztürk, kırsalda görev yapan öğretmenleri unutmadı

Artuklu ilçesine bağlı kırsal okullarda görev yapan öğretmenleri ziyaret eden belediye çalışanları Kaymakam ve Artuklu Belediyesi Başkanı Şakir Öner Öztürk’ün selamı ile günlerini kutladı.

Kırsalda zorlu şartlar altında görevlerini yerine getiren öğretmenleri unutmayan Artuklu Belediyesi anlamlı bir davranış sergiledi. Kırsaldaki 17 okula sürpriz bir ziyaret düzenleyen görevliler, öğretmenlere Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk’ün tebriklerini ve selamlarını ileterek çiçek ve hediye takdiminde bulundu. Bu anlamlı davranış için duydukları memnuniyeti ifade eden öğretmenler kendilerini unutmadığı için, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk’e ve Artuklu Belediyesi görevlilerine teşekkürlerini iletti.

Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk “Öğretmenlerimiz bizim kıymetlimizdir. Her birimiz bir öğretmenin eseriyiz. Geleceğimizi bir sanatçı gibi şekillendiren, cehaletin karanlığından alıp bizleri aydınlığa çıkaran öğretmenlerimize ne kadar minnet duysak, teşekkür etsek azdır. Onları yalnızca kendilerine addedilen bu özel günde değil, her gün hatırlıyor, desteğimizle ve sevgimizle her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Artuklu Belediyesi olarak bu özel günde özellikle ilçemizin kırsal kesiminde birçok imkansızlıkla mücadele ederek vazifelerini ifa eden öğretmenlerin yanında olmak istedik” dedi.