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07 Haziran 2018 13:26

Artuklu Üniversitesi iftarda bir araya geldi

Mardin Artuklu Üniversitesi akademisyenler ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Artuklu Üniversitesi iftarda bir araya geldi

07 Haziran 2018 13:26


Artuklu Üniversitesinin düzenlediği iftar programına Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Hasan Onar, MAÜ Genel Sekreteri Şahin Arpağ, öğretim görevlileri ve akademisyenler ile çalışanlar katıldı.


İftardan önce bir konuşma yapan Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, “Bizim için şu anda birlik, beraberlik, kardeşlik ve özellikle doğruluklara büyük ihtiyacımız var. Bu önemli ortamı oluşturmak, temel görevimiz olmakla birlikte, dostlarımızla, kardeşlerimizle, birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımızla ve çalışanlarımızla, iftarda bir araya gelerek bu maneviyatı yaşamanın verdiği huzuru hep birlikte yaşamanın tadına vardık. İftar yemeğimize katılan il yöneticilerine ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.




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