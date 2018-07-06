Artuklu Üniversitesi öğrencileri Bosna’da

Üniversite bünyesinde kurulan Mardin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin öğrencileri coğrafi sınırları kültürel ve zihinsel sınırlara genişletmek amacıyla Bosna’ya gitti.

Projede üniversite grubu üyeleri, Bosna Hersek gezisi kapsamında Balkanlar’ın en önemli figürleri arasında yer alan ve 1566 yılında Mimar Sinan’ın öğrencilerinden Mimar Hayreddin tarafından inşa edilen Mostar Köprüsü’nü ziyaret etti. Projenin gençlerin ve öğrencilerin yaşam görgüsünü artırmak, okumaya ve araştırmaya dayalı, devamı ve üretimi teşvik eden bir süreç tasarımı ile öğrencilerinin eğitim kalitesini ve entelektüel bakışlarını geliştirmek amacıyla başlatıldığını belirten MAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Mezopotamya’nın insanlar arasındaki kültür etkileşiminin en fazla olduğu medeniyet havzaları arasında yer aldığını ifade etti. Balkanların binlerce yıldır farklı milletlerin, dillerin, kültürlerin ve dinlerin barınağı olduğunu aynı zamanda Müslümanların bu coğrafyayı fethederek topraklarını vatan edinmesinin akabinde bir vakıf medeniyetinin ortaya çıktığına işaret eden Ağırakça, “Bu iki medeniyet havzası arasında karşılıklı etkileşime aracı olmak kültür ve düşünce birikimleri hakkında bilgi sağlanması amacıyla hayata koyduğumuz bu projede öğrencilerimizin çabasının bir verime dönüştürülmesi için, ‘Artuklu’dan Balkanlara’ temalı seçmeli bir ders açarak kredili ders almalarını sağladık” dedi.

Rektör Ağırakça, projeye yönelik yaptığı katkı ve desteklerinden dolayı Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman’a teşekkür ederek etkinlik kapsamında Balkanları ziyaret eden öğrencilere eşlik etmek amacıyla üniversite tarafından yolluk ve yevmiyeli olarak görevlendirilen Artuklu Üniversitesi öğretim elemanlarının gözetiminde yapılan saha gezisinin yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi.