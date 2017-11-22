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22 Kasım 2017 13:31

Artuklu Üniversitesi telkari sanatını tanıttı

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ortak işbirliğinde gerçekleştirilen Türkiye Tasarım Haftasına Mardin Artuklu Üniversitesi de katıldı.

Artuklu Üniversitesi telkari sanatını tanıttı

22 Kasım 2017 13:31


Endüstriyel tasarım, moda, görsel iletişim tasarımı, mimari tasarım gibi birçok alanda dünyaca ünlü isimlerin katıldığı; yerli ve yabancı tasarım ofislerinin, sanatçıların, üniversitelerin, tasarım okullarının ve tasarım platformlarına ait sergilerin yer aldığı “Türkiye Tasarım Haftası Etkinlikleri” kapsamında çok sayıda panel ve konferans düzenlendi. Tasarım Haftasına özel hazırlanmış enstalasyonların da yer aldığı etkinliklere Mardin Artuklu Üniversitesi’nden Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürü Tarık Demir, MYO telkari ustası Murat Aslan, kuyumculuk ve takı tasarımı programı ikinci sınıf öğrencileri Mehmet Tahir Düzenli, Yılmaz Bozkurt ve Fehmi Arslan katıldı.


Tasarım Haftası etkinliklerine Mardin Artuklu Üniversitesi adına katılım sağladıklarını ifade eden Tarık Demir, altın ve gümüş takıda değişik süsleme ve desenlerle Midyat yöresine ait gümüş işleme sanatı olan telkarinin tanıtılmasında bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu söyledi. Demir, “Bu yıl bize ayrılan stand alanı geçen senekinden çok farklıydı. Üniversitelere ayrılan küçük standların yerine büyük markaların yer aldığı büyük stand alanında yer verildi. Bunun sebebi telkarinin nasıl yapıldığını canlı performans sergileyerek anlatmaktı. Küçük büyük, genç yaşlı her yaştan insan standımıza büyük ilgi gösterdi. Ustamız ve öğrencilerimizin masasına oturarak telkarinin hikayesine tanıklık ettiler. Bunun yanında standımızı ziyaret eden profesyonel tasarımcılar öğrencilerimize yeni fikirler verdiler. Ziyaretçilerin büyük beğenisini kazanan Midyat telkarisi Türkiye Tasarım Haftasına ayrı bir renk kattı” dedi.


Yüzyıllara dayanan telkari sanatının akademya çatısı altında korunmaya alınması ve telkari eserlerini üretecek maharetli öğrencilerin yetiştirilmesi amacıyla Kuyumculuk ve Takı Tasarım Programının açılmasına öncülük yapan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’ya teşekkür eden Demir, “Bu organizasyon, telkari ustası ve telkari öğrencilerimiz için de verimli geçti. Böylesine bir etkinlik sayesinde yeni ufuklar kazanarak yaptıkları işin ne kadar da önemli olduğunu yakinen müşahede ettiler” diye konuştu.


Tasarım ile tüm endüstrileri buluşturmak amacı ile yola çıkan ve bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Tasarım Haftasında yerli ve yabancı 103 konuşmacı yer alırken, 52 tasarım ofisi ve bireysel tasarımcılarla 14 atölyede sergileri ve özel hazırlanan enstalasyonları ile etkinlikte yer alma fırsatı buldu.




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