Artuklu Üniversitesi’nde yeni kayıtlar başladı

YKS sonuçlarına göre, Mardin Artuklu Üniversitesi’ne Türkiye’nin her yöresinden öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Öğrenci İşleri Daire Başkanı Tevfik Yardımcı, ilk kez öğrenci almaya başlayan Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Antrenörlük bölümü ve Midyat Meslek Yüksekokulu Doğal Yapı Taşları bölümünün yanı sıra yabancı dilde eğitim veren dört bölümün aktifleşmesi ile birlikte öğrencilerin, üniversiteye daha çok rağbet gösterdiğini ifade etti. Yaptığı başarılı eğitim hamleleri ile adından sık sık söz ettiren Mardin Artuklu Üniversitesinin yüzde 92’lik doluluk oranı ile akademik öğretime başlandığını belirten Tevfik Yardımcı; "Mardin Artuklu Üniversitesinin; Sağlık Yüksek Okulu, Sağlık Hizmetleri MYO, Mimarlık Fakültesi ve İlahiyat Fakültesinde bulunan tüm bölümlere gösterilen yoğun talep dolayısıyla YÖK, bu birimlerde belirlenen kontenjanlara yüzde 10 daha fazla öğrenci yerleştirilmesine karar verdi” dedi.

Yeni akademik yıla 988 “Lisans” ve 1542 “Ön Lisans” öğrencisiyle başlayacaklarını açıklayan Yardımcı, “Yüksek Lisans” ve “Doktora” programları ve formasyon öğrencileri ile birlikte üniversitenin öğrenci sayısının 11 binin üzerinde olacağını söyledi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Tevfik Yardımcı Öğrenci kayıtları ile ilgili duyurunun, Mardin Artuklu Üniversitesi’nin resmi web sayfasında yapıldığını hatırlatarak, öğrenci kayıtlarının 3-7 Eylül tarihleri arasında üniversitenin tüm birimlerinde ya da https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden elektronik olarak yapılabileceğini bildirdi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ise konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, Artuklu Üniversitesinin öğrencilerine araştırmayı teşvik eden nitelikli, dinamik, etkin ve işlevsel öğretim programları sunduğunu belirterek; ”2018 YKS sonuçlarına göre birçok bölümümüzün öğrenciler tarafından yoğun olarak talep edilmesi ve ek kontenjanların açılmasını, öğrencilerin ve velilerin teveccühü ve iltifatı olarak görüyoruz. Bu da bizim üniversite olarak kısa zaman içinde akademik, sosyal ve altyapı alanlarında gerçekleştirdiğimiz gayretin bir kanıtıdır. Üniversitemize gösterilen bu yakın ve yoğun ilginin üzerimize aldığımız mesuliyeti daha da artırdığının farkındalığı içinde; etik değerleri önemseyen, eleştirel düşünen, milli ve manevi değerlere sahip öz güveni yüksek bireyler yetiştirmek ve her alandaki birikimini toplum yararına sunmak için evrensel akademik programlar sunacağız” dedi.

Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanının da tamamen dolduğunu vurgulayan Ağırakça, çoğunluğu Suriye’den olmak üzere, Yemen, Fas, Çad Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Senegal ve Irak gibi ülkelerden yüzde 100 Arapça eğitim veren ‘İşletme, tarih, sosyoloji, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümlerine büyük ilgi olduğunu söyledi.