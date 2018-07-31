Artuklu Üniversitesi’nden “BEEPS” projesine akademik katkı

Mardin Artuklu Üniversitesi ile kent merkezi ve ilçelerde bulunan odalar ve borsaların işbirliği ile yürütülen, TEPAV ve EBRD’nin de içerisinde yer aldığı BEEPS projesine, Artuklu Üniversitesi akademik katkı sundu. Proje kapsamında yürütülen çalışmalarda, Türkiye’de bulunan Suriyeli mülteci firmalar ile yerli firmaların iş ortamları ile işletme performanslarının kıyaslanarak araştırıldığı ve elde edilen sonuçlar ile birtakım politik tedbirlerin teklif edilmesinin planlandığı belirtildi. Proje ile ilgili olarak açıklama yapan Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, “Türkiye’de fikir tartışmalarının bilgi ve veri içeriğini artıracak araştırmalar yapmak üzere bir araya gelen iş adamı, bürokrat ve akademisyenlerden oluşan TEPAV düşünce kuruluşuna akademik danışmanlık yapmak ve projelerine destek sunmak bizim için önemli çalışmalardandır. Bu çalışmaların sonunda oluşturulacak raporlar, Ülke yönetimi için politika önerileri geliştirmekte, buna ek olarak bazı alanlarda projeler geliştirmekte ve bunları politika yapıcıların değerlendirmesine sunmaktadır” dedi.

“Saha çalışmaları 400 firma üzerinde yapılacak”

Rektör Ağırakça, “Tedarik ve Satış, Rekabet Şartları, Finansal, İş Dünyası- Kamu İlişkileri, İşgücü ve Beklentiler” gibi ana başlıklar altında yapılan saha çalışmalarının, Mardin, Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa illerinde bulunan imalat, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 200’ü Türkiye, 200’ü Suriye sermayeli olan firmalar üzerinde yapılarak raporlandığını ifade etti.