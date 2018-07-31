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31 Temmuz 2018 11:39

Artuklu Üniversitesi’nden “BEEPS” projesine akademik katkı

MARDİN (İHA) – Artuklu Üniversitesi ile Mardin’de bulunan odalar ve borsaların işbirliğiyle yürütülen, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın da (EBRD) içerisinde yer aldığı Businees Environment and Enterprise Performance Survey (BEEPS) projesine Artuklu Üniversitesi akademik katkı sundu.

Artuklu Üniversitesi’nden “BEEPS” projesine akademik katkı

31 Temmuz 2018 11:39


Mardin Artuklu Üniversitesi ile kent merkezi ve ilçelerde bulunan odalar ve borsaların işbirliği ile yürütülen, TEPAV ve EBRD’nin de içerisinde yer aldığı BEEPS projesine, Artuklu Üniversitesi akademik katkı sundu. Proje kapsamında yürütülen çalışmalarda, Türkiye’de bulunan Suriyeli mülteci firmalar ile yerli firmaların iş ortamları ile işletme performanslarının kıyaslanarak araştırıldığı ve elde edilen sonuçlar ile birtakım politik tedbirlerin teklif edilmesinin planlandığı belirtildi. Proje ile ilgili olarak açıklama yapan Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, “Türkiye’de fikir tartışmalarının bilgi ve veri içeriğini artıracak araştırmalar yapmak üzere bir araya gelen iş adamı, bürokrat ve akademisyenlerden oluşan TEPAV düşünce kuruluşuna akademik danışmanlık yapmak ve projelerine destek sunmak bizim için önemli çalışmalardandır. Bu çalışmaların sonunda oluşturulacak raporlar, Ülke yönetimi için politika önerileri geliştirmekte, buna ek olarak bazı alanlarda projeler geliştirmekte ve bunları politika yapıcıların değerlendirmesine sunmaktadır” dedi.



“Saha çalışmaları 400 firma üzerinde yapılacak”


Rektör Ağırakça, “Tedarik ve Satış, Rekabet Şartları, Finansal, İş Dünyası- Kamu İlişkileri, İşgücü ve Beklentiler” gibi ana başlıklar altında yapılan saha çalışmalarının, Mardin, Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa illerinde bulunan imalat, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 200’ü Türkiye, 200’ü Suriye sermayeli olan firmalar üzerinde yapılarak raporlandığını ifade etti.




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