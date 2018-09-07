Artuklu’da 2 bin 134 öğrenci yaz okuluna katıldı

Artuklu Bilgi Evi’nde düzenlenen kapanış programında bir araya gelen Yaz Okulu öğrencileri veda programında pasta kesti. Artuklu Bilgi Evi Müzik Atölyesi öğrencilerinin çaldığı müziklerle eğlenen öğrenciler bir yandan da yaz okuluna veda etmenin burukluğunu yaşadı. Yaz Okulları kapanış programına Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk adına Artuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Çağatay ve Artuklu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fahri Ar katıldı.

Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk öğrencilerin keyifli bir yaz geçirdiğini ifade ederek, “Futbol, basketbol, voleybol, hentbol, atletizm, satranç, karate, tekvando, badminton, kort tenisi, masa tenisi, İngilizce, resim, kültürel gezi, halk oyunları, keman ve gitar kursları olmak üzere toplam 17 farklı branşta verilen eğitimler vesilesiyle yüzlerce öğrenci kendi yeteneklerini keşfetme, kişisel gelişimlerine katkıda bulunma ve yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirme imkanı buldu. Ayrıca öğrencilerimizin eğitim için gerekli olan bütün ihtiyaçlarını karşılayarak hepsinin eşit şartlarda eğitim almalarını sağladık” dedi.

“2 bin 134 öğrenci faydalandı”

Öztürk, “Artuklu İlçemizi yaz okulları hizmetiyle tanıştırmanın ve bu hizmeti ilçemiz için bir yaz klasiği haline getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçen yaz tatili ve bu yaz tatilinde açtığımız yaz okullarına duyulan ilgiden ve katılımdan çok memnunuz. 2 bin 34 öğrencimiz açtığımız kurslardan faydalandı. Geçen seneye oranla bu rakam oldukça arttı. Bu da bu hizmetten duyulan memnuniyeti ifade ediyor. Her sene daha fazla deneyim kazanarak, üzerine bir şeyler katarak ilerliyoruz” diye konuştu.