Artuklu’da çalışmalar aralıksız sürüyor

Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk’ün talimatıyla başlatılan Güneyli Mahallesi’ndeki parke taşı döşeme çalışmalarında yıllardır yol yapılmayan mahalleye ilk kez hizmet getirildi. Artuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uzun yıllardır belediye hizmetlerinden nasibini almadan göz ardı edilen Güneyli Mahallesi’ni hizmetle tanıştırmanın heyecanı içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle sakinlerini kışın çamurdan yazın ise tozdan koruyacak olan konforlu yolu tamamlamak için mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına aldırış etmeden sürdüren belediye, çalışanlarına mahalle sakinlerinin gösterdiği ilgi ise çalışanların motivasyonunu arttırıyor.

Su, ayran ve çay ikramında bulundular

Mahalle sakinleri yıllardır hizmet alamadıklarını ifade ederek belediye çalışanlarına göz gibi bakıyor. Güneyli Mahallesi sakinleri, uzun yıllardır belediye hizmetlerinin mahallelerine ulaşmadığını, yıllar sonra belediye hizmetlerinin köylerine ulaşmasının kendilerini sevindirdiğini, yüzlerini güldürdüğünü bundan dolayı da Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk’ün şahsında bütün çalışanlara teşekkür etti.

Yol çalışmalarında kısa zamanda çok yol kat ettiklerini ifade eden Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, “Kırsal Mahallelerimize yapmış olduğumuz yol yatırımları hızla sürüyor. Birçok mahallemiz yaz aylarının tozu, kış aylarının çamurundan kurtularak kaliteli yol rahatlığına kavuşturuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güneyli mahallemiz de ilçe merkezimize uzak konumda bulunan kırsal mahalle olarak adlandırdığımız diğer mahallelerimiz gibi yapılmayan yol çilesini uzun yıllar çekmiş bir mahallemiz dendi. Ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde yol çalışmalarında artık sona yaklaştıklarını görüyoruz. Kısa süre içerisinde tamamlayacağımız yol çalışmalarından sonra mahalle Güneyli Mahallesi sakinlerimiz rahat bir nefes almış olacaklar. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.