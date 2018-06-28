Artuklu’da kadınlar kültür turlarına katılıyor

Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Şakir Öner Öztürk’ün himayesinde devam eden "Kültür Turları" projesi kapsamında Ramazan ayı öncesinde başvuruya açılan Şanlıurfa ve Hasankeyf turlarına Artuklu ilçesinin kadınları yoğun ilgi gösterdi. Projeden yararlanmak üzere müracaatı bulunan 3 bin kadın için Şanlıurfa ve Hasankeyf’i kapsayan günü birlik turlar, her hafta 200 kadının katılımıyla Artuklu Belediyesi Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin de refakatinde gerçekleşmeye devam ediyor.

Artuklulu kadınlar günlük hayatın telaşından, koşuşturmasından biraz olsun uzaklaşmak, nefes almaları ve keyifli bir gün geçirmeleri için hayata geçirdikleri projeye gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Şakir Öner Öztürk, projeden yararlanmak üzere başvuruda bulunan hiçbir kadının geri çevirmediğinin altını çizdi. Projenin Ramazan ayı öncesinde yoğun geçtiğini ancak Ramazan ayı vesilesiyle turlara ara verdiklerini hatırlatan Öztürk, bayramın da geçmesiyle turlara yeniden start verdiklerini söyledi. Özellikle Şanlıurfa turlarının yoğun ilgi gördüğünü belirten Öztürk, “Bu hafta Şanlıurfa’ya 2. turumuzu gerçekleştirerek 400 kadınımızı kültür turlarından faydalandırmış olduk. Eğlenceli bir yolculuğun ardından Şanlıurfa’ya ulaşan kadınlarımız orada Balıklıgöl’ü, Hz.Eyyüb (A.S)’ın sabır makamını, Dergah Çarşısı’nı gezme imkanı buldu. İsteyen bayanlarımız alışveriş yaptı, serbest zamanlarda ise diledikleri gibi vakit geçirebildiler” dedi.