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25 Aralık 2017 15:16

Artuklu’da motosiklet hırsızları yakalandı

Mardin’in Artuklu ilçesinde polis, motosiklet hırsızlarını yakaladı.

Artuklu’da motosiklet hırsızları yakalandı

25 Aralık 2017 15:16


Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlar ile Artuklu ilçemizde her türlü asayiş olayının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce, yapılan uygulamalar sırasında durumundan şüphelenilen plakasız bir motosiklet durdurulmak istenilmiş ancak motosiklet yapılan dur ihtarına uymayarak olay yerinden uzaklaşmış, yapılan kovalamaca sonucunda motosiklet ekiplerimizce yakalanmıştır. Motosiklette yapılan incelemelerde şase numarasının kazınmış olduğu ve ayrıca motosikletin düz kontak yapılarak çalıştırıldığı anlaşılmıştır. Motor numarasından yapılan kontroller sonucunda motosikletin 2 yıl önce Şanlıurfa ilinden çalındığı tespit edilmiştir. Çalıntı motosikleti kullanan şahıstan alman bilgiler üzerine, motosikleti Kızıltepe ilçesinde bulunan 2 şahsın 200 lira karşılığında kendisine sattığı bilgisinin alınması üzerine, motosikleti satan 2 şahıs ekiplerimizce yakalanmıştır. Motosikleti satan 2 şahıs ve kullanan 1 şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır” denildi.




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