Artuklu’da yaz okulları başlıyor

Geçen yıl yaz tatili süreci boyunca açık tutularak 8-16 yaş gurubu çocuk ve gençlerden büyük ilgi görerek ses getiren Artuklu Belediyesi Yaz Okulları, bu yıl da yaz tatili boyunca farklı alanlarda faaliyetlerini sürdürmek üzere kapılarını bir kez daha açıyor. Okullardan yararlanmak isteyen gençler için başvuru süresinde sona yaklaşılırken hazırlıkların devam ettiği okullarda eğitimlerin 1 Temmuz’da başlaması planlanıyor. Öğrencilere servis imkanı da sunacak olan yaz okullarına gelecek öğrencilerin evlerinden alınarak kurs bitiminde tekrar evlerine bırakılacağı, öğrencilere servislerde görevli personellerin eşlik edeceği öğrenildi.

Bölgede bir ilki gerçekleştirerek yaz okulları hizmetini Artuklu ilçesiyle tanıştırmış olmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, “Bu proje çocukların sevgisini, velilerin ise takdirini kazandı. Bu projeyi hayata geçirirken her sene tekrarlanan bir belediye hizmeti haline getirmeyi planlamıştık. Bunu başardık. Umuyorum bizden sonrası için de kalıcı bir hizmet olur” dedi

“Öğrencilerin ihtiyaçları karşılanacak”

Yaz okullarında verilecek eğitimler sırasında kullanılacak malzemelerin, eğitimler esnasında giyinilmesi gereken özel giysi, forma ve ayakkabıların belediye tarafından karşılanacağı bildirildi. Başkan Vekili Öztürk, “Amacımız çocuklarımıza kişisel donanımlarına katkıda bulunacak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutacak nezih kaliteli bir ortam sunmaktır. Bunu yaparken ailelere yük olmak değil destek olmak istiyoruz. Bu nedenle doğacak ihtiyaçlar belediyemizce karşılanacaktır” diye konuştu.

“22 branşta hizmet verecek”

Bir önceki yaz tatilindeki yaz okullarında 9 branşta eğitim verildiğini ifade eden Başkan Öztürk, “Geçen yıl bu yıl ki yaz okulları için büyük tecrübe oldu. Bu yıl üzerine katarak güzel gelişmeler kaydettik. Hem öğrenci sayımız hem de branş sayımız arttı. Bu yaz tatilinde öğrencilerimize 22 branşta eğitim vereceğiz” ifadelerinde bulundu.

Yaz okullarının öğrencilere futbol, basketbol, voleybol, hentbol, atletizm, satranç, karate, wushu, judo, tekvando, badminton, kort tenisi, masa tenisi, İngilizce, edebiyat atölyesi, medya okur yazarlığı, resim, kültürel gezi, halk oyunları, keman, gitar alanlarında kurs vereceği öğrenildi.