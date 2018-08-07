Artuklu’nun şanslı çocukları

15 yıldır devam eden ve her hafta farklı öğrenci gruplarını ağırlayan Beyoğlu Kefken Yaz Kampı’na konuk olan Artuklulu öğrenciler 46 dönümlük arazide kurulu olan denize sıfır kamp alanının ve çeşitli etkinliklerin tadını çıkardı. Beyoğlu Belediyesi kamp programına, erkek ve kız öğrenciler farklı tarihlerde gönderildi. 1 hafta süren kamp sürecinde öğrenciler tatil yapmakla kalmadı, aynı zamanda kültür ve sanat anlamında çeşitli eğitimlere tabi tutuldu. Tiyatro, halk dansları, değerler eğitimi, koro, resim, basketbol, geleneksel çocuk oyunları, yüzme ve daha birçok etkinlikte, alanında uzman eğitmenler ile birlikte çalışma imkanına sahip olan öğrenciler, yeni arkadaşlıklar kurarak sosyalleşme imkanı da buldu. Artuklulu öğrenciler, kamp sonunda düzenlenen yarışmalarda birçok branşta madalya almaya hak kazandı.

“Öğrencilere İstanbul turu sürprizi”

Kamp devam ederken Artuklulu kız öğrenciler güzel bir sürprizle karşılaştı. İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Mishap Demircan’ın eşi Ferda Demircan ve Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü’nün eşi Gülseren Ünlü, Güneydoğu’dan Beyoğlu Kefken Yaz Kampı’na katılan tek ilçe olan Artuklu’nun öğrencilerini ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Demircan ve Ünlü, bir çoğu ilk kez denizi gören ve uçağa binen öğrenciler için İstanbul gezisi düzenlenmesi adına talimat verdi. Ertesi gün kamp alanından alınan dezavantajlı kız öğrenciler kendileri için özel olarak düzenlenen boğaz turuna katıldıktan sonra, Minyatür Müzesini, Koç Müzesini ve Galata Kulesini gezdi.

“Kaymakam amcamıza minnettarız”

Beyoğlu Belediyesi’nin daveti üzerine Artuklu Belediyesi ve Kaymakamlığı’nın destekleriyle gönderildikleri yaz kampından duydukları memnuniyeti ifade eden dezavantajlı kız öğrenciler, her zaman kendilerini hatırlayan, gerek ziyaretleri, gerek yardımları gerekse kendileri için düzenlenen etkinliklerle desteğini hissettiren Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk’e minnettar olduklarını ifade ederek, rüya gibi bir tatil geçirdiklerini ve kampta birçok branşta aldıkları eğitimler sayesinde çok şey öğrendiklerini ifade etti.

“Beyoğlu belediyesi’ne teşekkür ederiz”

Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Beyoğlu Kocaeli Kefken Yaz Kampı, yalnızca Beyoğlu’nda ikamet eden öğrencilere yönelik bir yaz kampı olmasına rağmen bizlere kapılarını açtı. 4 yıldır Artuklu’da yaşayan dezavantajlı gençlerimiz Beyoğlu Belediyesi tarafından bu kampta ağırlanıyor. Öğrencilerimizi 4 yıldır her sene bu kampa davet eden ve ağırlayan Beyoğlu Belediyesi’ne ve Beyoğlu Belediye Başkan’ı Ahmet Misbah Demircan’a kamp esnasında ziyaretleriyle öğrencilerimizin yanında olan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın eşi Ferda Demircan’a ve Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü’nün eşi Gülseren Ünlü hanımefendilere bu vesileyle teşekkür etmek isteriz. Öğrencilerimizle yakından ilgilenerek kendilerine özel gezi turu düzenlediler. Öğrencilerimiz rüya gibi bir kamp süreci geçirerek, ilçelerine oldukça mutlu döndüler. Kendilerine minnettarız” dedi.