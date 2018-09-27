Artuklu'ya iki yeni park yapıldı

Mardin'in Artuklu İlçe Belediyesi, Yalım Mahallesi'nde biri 5 bin, diğeri bin 500 metrekare bir alan üzerinde projelendirilen 2 yeni park projesi için çalışmalarını tamamlanarak vatandaşların hizmetine sundu.

Artuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçede yapımı tamamlanan iki parkı halkın hizmetine sundu. Belediye, Yalım Mahallesi'nde toplamda 6 bin 500 metrekare alan üzerinde iki parkı hizmete açtı. Konu hakkında açıklama yapan Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, “İlçemizde hemşerilerimizin nefes alacağı alanların olması için çalışıyoruz. Görevi devralmamızın akabinde ilçemizin tüm eksikliklerini tespit ederek çalışmalara başladık. İlçemizin yaşanabilir ve müreffeh olması için tüm birimlerimizle sahaya indik. Eksikliğini en çok gördüğümüz konuların başında ise ailelerimizin ve çocuklarımızın nefes alma alanları olan parklar yer alıyordu” dedi.

Bu eksikliklerle ilgili hemen harekete geçtiklerini dile getiren Öztürk, “İlçemizde yaşanan bu eksikliği gidermek amacıyla park ve bahçeler müdürlüğümüzle birlikte tespitlerde bulunarak, projeler hazırladık. 1.5 yıl içinde 16'sı Mardin Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle olmak üzere, 83 parkı hizmete açtık. Bu vesileyle Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mustafa Yaman'a ilçemizde yürüttüğü özverili çalışmalar ve desteklerinden ötürü teşekkür etmek isterim. Bu parklarımızdan 9 tanesi Artuklu'da ilk kez yapılan, her türlü donanıma sahip şehir parkı niteliğinde. Son olarak Yalım Mahallemizde 2 park projesini hayata geçirerek beklentilere cevap verdik. Parklarımızın biri 5 bin diğeri ise bin 500 metrekare olup hem ailelerimiz hem de evlatlarımız için dizayn edildi. Gerek içerisindeki bitkisel donatı ve materyallerle gerekse aydınlatma sistemi, oturma alanları ve oyun gruplarıyla Artuklu´da benzeri olmayan güzel bir çalışma oldu. Parklarımızdan birine Park 47 diğerine ise Yalım Yeşilay Parkı adını verdik" diye konuştu.