Ateşe tiner dökünce hastanelik oldular

Edinilen bilgilere göre, emniyet binası inşaatında işçi olarak çalışan Ahmet Enez (27) ve İzzettin Ersin (26), ısınmak için odun üzerine tiner döktü. Tinerin aniden parlaması sonucu alevler içinde kalan 2 işçi, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan İzzettin Ersin’in sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, durumu ağır olan Ahmet Enez ise Diyarbakır Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürü Hasan Onar yaralıları hastanede ziyaret ederken AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu da Mardin Devlet Hastanesinde İzzettin Ersin’e geçmiş olsun temennisinde bulundu.