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Av malzemeleri satan iş yerlerine denetim

Av malzemeleri ve piroteknik satışı yapılan yerlere yönelik yapılan denetimlerde, 3 iş yerine idari para cezası verildi.


Mardin Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde av malzemeleri ve piroteknik satışı yapılan iş yerlerini 22 ekip ve 65 personelin katılımı ile denetledi. Yapılan denetimlerde, 21 iş yerinin incelendiği belirtilirken, 65 kişinin sorgulandığı ve 3 iş yerine idari cezai işlem uygulandığı kaydedildi. Denetimlerde, 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeğinin de ele geçirildiği belirtildi.

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