Av malzemeleri satan iş yerlerine denetim

Mardin Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde av malzemeleri ve piroteknik satışı yapılan iş yerlerini 22 ekip ve 65 personelin katılımı ile denetledi. Yapılan denetimlerde, 21 iş yerinin incelendiği belirtilirken, 65 kişinin sorgulandığı ve 3 iş yerine idari cezai işlem uygulandığı kaydedildi. Denetimlerde, 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeğinin de ele geçirildiği belirtildi.