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Avcılar, okul onarımı ve öğrencilere yardım için kolları sıvadı

Mardin’in Midyat ilçesindeki avcılar Sarıköy mahallesi okulunu onarmak ve öğrencilere giyim yardımında bulunmak için çalışma başlattı.

Mardin'in Midyat ilçesindeki avcılar Sarıköy mahallesi okulunu onarmak ve öğrencilere giyim yardımında bulunmak için çalışma başlattı.


Kuruluşundan bu yana her yıl düzenli olarak okul onarım ve öğrenci ihtiyaçlarının karşılanması amacını güden av camiasının önde gelen gruplarından biri olan ve sosyal medya üzerinde 'Av Mevsimi Ailesi Grubu' ismi ile çalışma yapan grup her yıl olduğu gibi bu yıl da bakıma ve yardıma muhtaç okul ve öğrencileri için kolları sıvadı. Grup bu yıl Mardin'in Midyat ilçesi Sarıköy okuluna yardım etmek için çalışma başlattı. Konu ile ilgili açıklama yapan Av Mevsimi Ailesi Grubu yöneticilerinden Mardin sorumlusu Yusuf Sönmez, ellerinden geldikçe okulun ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayarak okul ve öğrencilerin daha sağlıklı ve güzel bir ortamda eğitim öğretim faaliyetini yapabilmeleri için çalışacaklarını söyledi. Sönmez, kampanya kapsamında yardımsever tüm vatandaş ve kurumların desteklerini de beklediklerini dile getirdi.

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