Ay yıldızın gölgesinde kıran kırana mücadele

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ilk kez kurulan er meydanında karakucak güreşleri ve flyboard gösterisi yapıldı. Açılan Türk bayrakları etkinliğe damga vururken, etkinlikte birinci Ferhat Elvan, ikinci Ali İhsan Arıç madalya almaya hak kazanan güreşçiler oldu.

Nusaybin ilçesinde Nusaybin barajına kurulan er meydanında 45 milli güreşçi ve 16 baş pehlivan kıran kırana mücadele etti. Etkinliğe Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, Nusaybin Esnaf Odası Başkanı Ömer Özel, Mardin Gençlik ve Spor Müdürü Hadi Çomaktekin, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nusaybin'de ilk kez gerçekleşen karakucak güreşleri ve flyboard gösterisinde açılan dev Türk bayrakları vatandaşlardan büyük alkış aldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen güreşçiler er meydanında kıran kırana mücadele ederken, güreşlerde ikinci olan olan Ali İhsan Arıç ödülünü tüm asker ve polis şehitlerine armağan etti. Güreşlerden sonra barajda Nusaybinliler için ilk kez yapılan Flyboard gösterisinde sporcular terör yüzünden vatandaşın yıllarca korkarak gittiği terörle anılan bölgede dev Türk bayrağı dalgalandırdı.

Etkinlikte İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Nusaybin Belediyesi özel kalem müdürü Burak Eryılmaz, kayyum olarak görev yapan Nusaybin Belediyesinin bu organizasyonu düzenlediğini ifade ederek, “Türkiye'nin dört bir yanından sporcularımız katılmakta. 45 milli sporcumuz ve 16'sı başpehlivan olmak üzere birliğimizin nişanesi olan spor ve sevgiyi bir arada sergiliyoruz” dedi.

"Huzuru bozmamaya ant içtik"

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Balıkçılar göreve başlamasının 3. haftası olduğunu ifade ederek, geçmiş dönem ilçede görev yapan yöneticilere teşekkür etti. Bölgede etkinlikler için ata sporu güreşi seçtiklerini ifade eden Balıkçılar, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak bölgeye yatırım yapan ve benden önce çalışanlara teşekkür ediyorum. Burada huzuru bozmamaya ant içtik. Burada gördüğünüz etkinlik siviller vatandaşlar sizlerle güzel. Burada terörün adını hiçbir zaman anmayacağız” dedi.

Güreşlerde ikinci olan Ali İhsan Arıç Nusaybin'de bu etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kazandığı ödülü asker ve tüm şehitlere armağan ettiğini söyledi.

Güreşlerin ardından ilk kez flyboard gösterisi düzenlendi. Geçmiş yıllarda vatandaşların terör yüzünden korkarak gittiği ve zaman zaman terör operasyonları nedeniyle kapanan bölgede bu yıl sağlanan huzurla birlikte Nusaybin barajında sporcular dev Türk bayrağını dalgalandırdı. Türk bayraklı gösteri katılımcıların alkışları ile izlendi. Sporcular bir öğrenciyi de flyboard şovuna dahil ederek gökyüzünden arkadaşlarına el sallamasını sağladı.

Gökyüzünden arkadaşlarına el sallayan Rabia Kurt çok heyecanlandığını ifade ederek, daha önce Nusaybin'de yapılmayan bu etkinliklerin sık sık yapılmasını istedi.