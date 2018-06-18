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18 Haziran 2018 14:00

Bağımsız Aday Aktaş Mardinlileri dinliyor

Mardin bağımsız milletvekili adayı Mahmut Aktaş, seçim çalışmaları çerçevesinde köy köy geziyor.

Bağımsız Aday Aktaş Mardinlileri dinliyor

18 Haziran 2018 14:00


Mardin bağımsız milletvekili adayı Mahmut Aktaş, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Aktaş, çalışmaları çerçevesinde, köy köy geziyor. Vatandaşlarla bir araya gelen Aktaş, destek istiyor. Mardin’in siyasi parti çatısı altına girmeden memlekete hizmet anlayışı ile mecliste temsil edilmesi gerektiğini savunan Aktaş, “Ben siyasi partilere tepki olarak bağımsız çıktım. Şuana kadar çok güzel destekler aldık, almaya da devam ediyoruz. Günlerdir sahadayız her kapıyı çalıyor, her eve konuk olmaya çalışıyoruz. Tek başıma karar verdiğim bu süreçte artık yüzlerce, binlerce kişi ile kapı kapı geziyoruz. Mahallelerimizden, köylerimizden çok güzel tepkiler alıyoruz” dedi.




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