Bahçeli’nin “askıda ekmek” kampanyasına Mardin’den destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği “Askıda ekmek” kampanyasına destek olmak amacıyla Mardin Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu ve üyeler, fırınları gezerek kampanya için ekmek satın aldı. Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Genel Sekreteri Yasin Er, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaç duyduğu ekmeği rencide olmadan temin etmesi adına Osmanlı zamanından beri süren geleneği yaşattıklarını kaydederek, “Belli noktalardaki fırınları tespit edip o fırınlarda uygulamayı başlattık. Bu projenin daha geniş kitlelere yayılması adına fırıncılarımızı bilinçlendiriyoruz. Onların da bu projeyi yaymaları için telkinlerde bulunuyoruz. Biz bu projenin yaygınlaşması adına afişler bastırdık ve fırınlara gelen müşteriler afişlerimizi görerek bilgi sahibi olabilir. Onlar da bu projeye destek olabilir. Vatandaşlar kendi bütçeleri doğrultusunda askıda ekmek alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar” dedi.

Fırıncılardan tam destek

Fırın işletmecileri de bu uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek ihtiyaç sahibi ailelere ekmekleri ulaştıracaklarını ve kampanyaya kendilerinin de destek vereceklerini belirtti.