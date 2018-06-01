24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde bölgedeki huzur için destek isteyen Bakan Albayrak, "Son 2 yılda artan bu hareketlilik ve huzur ortamı ile turizm ve ekonomik açıdan çok iyi bir mesafe kat ettik. Çok daha güzel günlerin geldiği günlere ve döneme şahitlik edeceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, havaalanında Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, İl Başkanı Nihat Eri, AK Parti Mardin Milletvekili adayları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılandı. Cuma namazını Ulu Cami’de kılan Bakan Albayrak daha sonra Mardin esnafı ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi, hatıra fotoğrafı çektirdi. Esnafın bölgedeki huzur ortamından duyduğu mutluluğun tüm Mardin’e yansıdığını ifade eden Bakan Albayrak, "Cuma namazını Mardin’de kıldık. Huzurun, kardeşliğin, barışın yavaş yavaş tesisi ve özellikle güvenlik anlamında Mardin’i çok güzel bulduk. Dünya, Türkiye ve bölge, tarihi günlerden geçiyor. Bu sürecin en önemli noktalardan biri 24 Haziran’dır" diye konuştu.

"İnsanlarımıza dokunarak süreci yönetiyoruz"

24 Haziran seçimlerine giderken ülkenin dört bir yanından sürecin nasıl okunduğunu yerinde müşahede ederek, insanlara dokunarak süreci yönetmeye gayret ettiklerini dile getiren Bakan Albayrak, "Bugün Mardin ülkemizin en güzel şehirlerinden bir tanesi. Özellikle son 2 yılda artan bu hareketlilik, bu huzur ortamı ile turizm, ekonomik canlanma açısından çok iyi bir mesafe kat ettik. Amerika’dan, Teksas’tan, Newyork’tan gelen turistlerle hasbihal ettik. Son iki yılda yapılan yoğun yatırımlarla tesis edilen bu ortamla birlikte bu canlanmayı görüyoruz. Esnafımızla da bu iletişimi görüyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Bu daha başlangıç"

Bakan Albayrak, yapılan yatırım ve çalışmaların başlangıç olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Daha da güzel günler bekliyoruz. Geçen yıl, bu yıldan, önümüzdeki yıl da bu yıldan çok daha iyi bir yıl olacak. Bu sürecin miladı da 24 Haziran ve sonrası olacak. 24 Haziran’dan sonra sadece huzur ve güvenlik anlamında değil, sadece barış ve huzur anlamında değil ekonomik yatırım, istihdam anlamında da olacak. Başta Mardin olmak üzere Siirt, Hakkari, Van, Şırnak, Diyarbakır ve tüm bu coğrafya olmak üzere dünyanın en güzel yerleri, beldeleri burada. Çok daha güzel günlerin geldiği günlere ve döneme şahitlik edeceğiz."

Ziyaret sırasında esnaf da yapılan yatırımlar için teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi. Bakan Albayrak ve beraberindeki heyet daha sonra Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde Mardin gençlik buluşmasına katıldı.