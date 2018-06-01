Bakan Albayrak Mardin’de Şehit ailesini ziyaret etti

Bakan Albayrak terörle mücadeledeki kararlılığa vurgu yaparak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu işi bitirdi, sonuna geldik. Sınır ötesi de bitiyor” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Mardin ziyareti kapsamında Mardin Valiliği, Mardin AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti Bakan Albayrak, ziyaret sonrasında Atatürk Kültür Merkezi’nde partisinin düzenlediği "AK Parti ile siyaset gençleşiyor, Türkiye güçleniyor" etkinliklerine katıldı.

Bakan Albayrak, etkinlik bittikten sonra Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Yusuf Kenan Topçu ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile Tunceli’de 13 yıl önce şehit düşen Halit Toparlı’nın baba evini ziyaret etti. Şehidin babası Veysi, annesi Müzeyyen Toparlı ve akrabalarıyla görüşen Bakan Albayrak, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Toparlı Ailesi ziyaretinde duygu dolu anlar yaşanırken, şehidin babası Veysi Toparlı devletin birliği ve bütünlüğü için her zaman dua ettiklerini belirterek “Bir Halit şehit verdik, 10-15 Halit yetiştiriyoruz. Onlar da komando olacak” dedi. Bakan Albayrak, terörle mücadelede kararlı mesajlar vererek, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu işi bitirdi, sonuna geldik. Sınır ötesi de bitiyor” diye konuştu.