Bakan Işık Mardin’de polislerle bir araya geldi

Terör örgütü ile mücadele eden güvenlik güçlerinin kararlıkla devam etmesi gerektiğini belirten Bakan Işık, “ Bu mücadele şehitler verdiğimiz oluyor. Ama ne kadar şehir verirsek verelim, bu toprakları bu hain terör örgütüne teslim etmeyeceğiz” dedi.

Mardin’de ziyaretlerde bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Mardin Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerini ziyaret ederek moral verdi. Mardin Valisi Mustafa Yaman, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya , AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer İzcan ile birlikte teravih namazı sonrası polislerle bir araya geldi. Teröre karşı büyük mücadele verildiğini kaydeden Bakan Işık terör örgütünün eylem yapamaz hale geldiğini de söyledi.

“Kararlıyız”

Ülkenin bütünlüğüne ve birliğine kasteden hain terör örgütü mensuplarına karşı büyük bir mücadele yürüttüklerini vurgulayan Bakan Işık, " Zaman zaman bu mücadele şehitler verdiğimiz oluyor. Ama ne kadar şehir verirsek verelim, bu toprakları bu hain terör örgütüne teslim etmeyeceğiz. Sizler bu mücadeleyi verdikçe milletimizin desteği ve duası da her zaman yanınızda ve arkanızda olacaktır. Biz de hükumet olarak sizin bu mücadelenizin her zaman kararlılıkla sürdürülmesi içi elimizden gelen bütün tedbirleri alıyoruz ve almaya devam edeceğiz” dedi.

Terör örgütünün saldırı yapamaz noktaya geldiğini söyleyen Bakan Işık , şunları kaydetti ;

“Her gün sizler bir kahramanlık destanı yazıyorsunuz. Son dönemde terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruldu. Artık çok şükür terör örgütü eylem yapamaz noktaya geldi. Bu, bütün asker, jandarma, polis ve güvenlik korucu olan güvenlik güçlerimizin ortak başarısıdır. Sizler bu mücadeleyi verdikçe biz de sizlere teknolojin en yeni imkanlarını sunarak bu mücadelenin daha net ve başarılı olması için her türlü imkanı seferber ediyoruz. İnşallah birliğimiz ve beraberliğimizi kimse bozamayacak. Kahramanca mücadele ediyorsunuz, sizlerden isteğimiz amirlerinizin verdiği emirleri dikkatle uygulamanız, tedbiri elden bırakmamanızdır. Bizler de sizlerin ihtiyaçlarınızı en hızlı şekilde yerine getirilmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz”

Bakan Işık’tan “Babalar günü ve Bayram kutlaması”

Güvenlik güçlerinin Babalar Günü ve bayramını kutlayan Bakan Işık, "Biliyorum ki hepiniz ailelerinizden uzaktasınız. Pek çoğunuzun evladı baba hasretiyle pek çoğunuzun annesi babası evlat hasretiyle yanıyor. Bugün Babalar Günü. Başta şehit ailelerimiz, gazilerimiz olmak üzere hepinizin Babalar Günü’nü tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Fikri Işık konuşmaların ardından özel harekat ve çevik kuvvet polisleri ile bir süre oturup Mardin hava alanına geçerek özel uçak ile ayrıldı.