Bakan Işık’tan Mardin’de can suyu verdi

AK Parti Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ile birlikte Mardin’e gelen Bakan Işık bölgenin teröre teslim olmaması ve kalkınması için gerekenin yapılacağını söyledi.

Bakan Işık Mardin’de il ziyaretini 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına gerçekleştirerek Tugay Komutanı Albay Altan Er’den brifing aldı. Kışlada ismini taşıyan ağaç diken bakan ışık Ağaca ilk can suyunu vererek askerler ile görüştü.

Mardin’e gelen Bakan Işık’ı Mardin Havalimanı’nda Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Altan Er, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer İzcan ve siyasi erkan karşıladı.

İlk ziyaret 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına

70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında Albay Altan Er den brifing alan Bakan Işık askeri yetkililer ile yaptığı görüşmede şunları kaydetti.

"Sizler kurmay kadromuz olarak emrinizde vatan evlatları ile bu mücadeleyi yürütüyorsunuz. Bundan dolayı sizlere teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. Sizlerin ihtiyaçlarının karşılanması için yüklü bir gayret gösteriyoruz. Bugün komutanımızdan brifing aldık, ihtiyaçlarını öğrendik. İnşallah onları da en kısa sürede karşılanması için gerekli talimatları vereceğiz. Sizin bu mücadeleyi yürütürken en iyi şartlarda yaşamınız için gerekli tedbirleri alacağız. Türk askeri kahramandır. Bundan hiç tereddüdümüz yok. Ancak tedbir her şeyden önce gelir. Tedbiri elden bırakmadan bu vatan için yapılması gereken her şeyi yapmaya devam edin. Allah yar ve yardımcınız olsun” diye konuştu.

Yeşilli Belediyesinden hizmet mesajı

Mardin’in Yeşilli ilçesinde Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve ilçe vatandaşları ile bir araya gelen bakan Işık , Yeşilli ilçesinin çözülmesini istedikleri sorunları dinleyerek çözüm için gerekenin yapılacağını ifade etti.

Mardin’in tarihi ve kültürel güzelliklerine dikkat çeken Bakan Işık bölgenin terörden dolayı sıkıntı çektiğini ifade ederek , “ Terörden dolayı uzun yıllar hak ettiği kalkınma hamlesini yapamadı. Biz Mardin’in ve bölgenin teröre teslim olmaması ve kalkınması için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Ancak kalkınmada birinci öncelik huzur ve güvendir. Huzur ve güvenin tam olarak sağlanması tam bir kalkınma için şart” dedi. Bakan Işık’a Belediye Başkanı Hayrettin Demir Mardin’e özel kalay işlemeli mangal hediye ederek Mardin ve ilçelerinin sorunlarına çözüm bulduğu için teşekkür etti.