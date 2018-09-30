Bakan Kurum: "Artık halk için gönderilen paralar halka harcanıyor”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli incelemelerde bulunmak amacıyla geldiği Mardin'de valiliği ziyaret etti. Burada Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, ilçe kaymakamları ve belediye başkanlarıyla toplantı yapan Bakan Kurum, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sözlerine, tsunami ve depremin vurduğu Endonezya'da hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyerek başlayan Bakan Kurum, İstanbul'daki selde 2 evin hasar gördüğünü, bakanlık ve belediyelerin işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

"Bölgeye yatırımlarımız devam edecek”

Mardin'deki yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, kayyum atamalarından önce devletin belediyeye gönderdiği paraların terör örgütüne harcandığını kaydetti. Devletin, terör ve işbirlikçilerinin belini kırdığını, güvenlik güçlerinin gereken cevabı verdiğini vurgulayan Bakan Kurum, Mardin'de artık devletin gönderdiği paranın tamamının halk için harcandığını dile getirdi.

Herkesin, paraların halk için harcandığı zaman parklar, bahçeler ve sosyal alanlar yapılabildiğine şahit olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, "Mardin halkımız şunu çok iyi bilmelidir ki, valilerimiz ve kaymakamlarımız sadece gönderdiğimiz parayı değil, kendi şirketleriymiş gibi, ‘nasıl burada kaynak üretirim, iş yaparım' derdindeler. Biz de bugün bunun toplantısını gerçekleştirdik. Kararlarımızı aldık. Bu bölgeye yatırımlarımız devam edecek” dedi.

"Nusaybin'e 6 bin 140 konut yapıldı”

Bakan Kurum, Nusaybin ilçesinde çukur teröründe yerle bir olan konutların yerine 6 bin 140 konut yapıldı ve 1,5 milyar değerinde bir yatırımın Nusaybin ilçesine kazandırıldığını ifade etti. Mardin'in turizm ve sanayi ili olması konusunda yatırımlar ve planlarının olduğunu vurgulayan Kurum, Mardin Kalesi'nin turizme açılması için çalışmaların sürdüğünü, Kızıltepe yoluna çevre yolu yapılması için master plan çalışmaların yapıldığını aktardı.

"Kaçak binaların yıkımı gerçekleştirilecek”

İmar barışına ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, “İmar Barışıyla alakalı süreç devam ediyor. 31 Ekim'de başvuru süresi sona eriyor ve 31 Aralık'ta da bedellerin yatırılma süreci sona eriyor. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Mardin'de de kaçak binalar mevcut. İmar Barışımız 31 Aralık 2017 itibari ile yapılmış bitirilmiş konutları içeriyor. Mardin'de kaçak binaların tespitini sahada yaptılar. Valiliğimize bunları bildiriyoruz ve yıkımları gerçekleştirilecek "diye konuştu.