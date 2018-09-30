Bakan Kurum, Nusaybin'de incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapımı devam eden konutları yerinde inceledi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere yardımcısı Fatma Varank ile birlikte Mardin'e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kent merkezi ve Yeşilli ilçesindeki incelemelerinin ardında Nusaybin'e geçti. Burada yapımı devam eden çalışmaları inceleyen Bakan Kurum'a Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mesut Ağırakçe, Nusaybin Emniyet Müdürü Murat Sönmez, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları ve birim müdürleri eşlik etti. TOKİ tarafından yapımı devam eden konutları gezen Bakan Kurum, helikopterle çalışmaların sürdüğü alanı inceledi. Kurum, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı. Çalışmalardan memnun olduğunu belirten Bakan Kurum, eksikliklerin bir an önce tamamlanması talimatını verdi.