Bakan Yardımcısı İnce Mardin'de

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, çeşitli temaslarda bulunmak üzere, Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney ve İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz ile Mardin'e geldi. Valiliğe geçen İnce, şeref defterini imzaladıktan sonra açıklamalarda bulundu. Mardin'de özellikle son dönemde hem huzur hem de turizm alanında çok iyi gelişmeler yaşandığını kaydeden İnce, “Turizm konusunda ülkemiz 2018 yılında hakikaten çok büyük bir atak yaptı. 2018 yılında büyük rekorlar kırılıyor. Bu rekorların kırılmasına da Mardin'in çok ciddi katkısı var. Biz Mardin'e gerek yurt içi gerek yurt dışından bütün turistleri davet ediyoruz. Hakikatten tarihi, kadim medeniyeti ve o medeniyeti temsil eden görüntüleri ile görülmesi gereken bir yer. İnşallah önümüzdeki günlerde daha huzurlu, daha müreffeh turizmin geliştiği bir il olacak Mardinimiz" dedi.

Açıklamanın ardından İnce ve beraberindekiler, valilik toplantı salonunda Vali Yaman, kaymakamlar, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile güvenlik toplantısına katıldı.