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11 Temmuz 2018 09:58

Baraj sularında tehlikeli serinlik

Mardin’in Nusaybin ilçesinde çocuklar, tehlikeye aldırmadan baraj sularında serinlemeye çalışıyor.

Baraj sularında tehlikeli serinlik

11 Temmuz 2018 09:58


Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği Nusaybin’de, sıcaktan bunalan çocuklar baraj sularında serinlemeye çalışıyor. Tehlikeye aldırmadan suya giren çocuklar, hem serinleyebilmek hem de eğlenmek için hayatlarını riske atıyor. Çocuklardan Bilal Çelik (12), küçük yaşlardan beri barajda yüzdüğünü belirterek, bunu tehlikeli bulmadığını ifade etti.


Arafat Külter (13) ise, Nusaybin’in çok sıcak olduğunu belirterek, bu yüzden suya girdiklerini ifade etti. Vücuduna güzelleşmek için çamur da sürdüğünü anlatan Külter, “Hafta sonları serinlemek için buraya geliyoruz. Aslen Şırnaklıyız ama Nusaybin’de yaşıyoruz. Nusaybin çok sıcak ve güzel bir yer” dedi.




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