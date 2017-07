Başaklar diyarı kayyum ile hayat buldu

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediye Başkanlığı’na kayyum atanan Kaymakam Ahmet Odabaş ilçenin alt yapı ve çevresinde yaptığı projeler, sosyal, üreten ve vatandaşın yaşam standardını kolaylaştıran çalışmalar ile taktir topluyor. Gelecek nesillere temiz bir ilçe bırakmak için çalıştıklarını kaydeden Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Odabaş, görevi süresince halkla iç içe, omuz omuza vererek geleceği inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi. Bir yıl içinde kazılan hendeklerin yerini hizmete çeviren Kızıltepe Belediye Başkan Vekili ve Kaymakamı Ahmet Odabaş ilçede özelikle çocuklar için oluşturduğu sosyal alanlar ile ilçe ekonomisine can verecek çevre düzenlemeleri yapıyor. Kaymakam Odabaş, "Bizi güçlü kılan değerlerimizi geleceğe taşıyarak, modern dünyanın bir parçası olabileceğimiz inancını taşıyorum. Bu anlayıştan hareketle amacımız; tarihi ve kültürel değerlerimizi öne çıkaracak ve tanıtımını sağlayacak çalışmalarla, Kızıltepe’nin modern, çağdaş, standartları yüksek, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmiş bir ilçe haline getirmek olacaktır. Hepinizin bildiği gibi belediyemiz, bir yandan kentin altyapısının gelişmesi ve eksiklerinin giderilmesiyle ilgili çalışmalarını sürdürürken bir yandan da, üst yapıya ilişkin çalışmalarını devam ettirmektedir. Bütün bunların yanında, çağdaş belediyecilik anlayışının gereği olarak pek çok sosyal ve kültürel çalışmayı da sürdürüyoruz. Desteklerinizin ve güveninizin sorumluluğunu hep hissederek ve bu sorumlulukla geleceği tasarlayarak yolumuza devam edeceğiz. Kızıltepe için her zaman en iyisini en güzelini gerçekleştirme gayreti içerisinde olacağız. Tüm bu çalışmalarımız vatandaşlarımızın daha iyi bir Kızıltepe’de yaşaması içindir. Milli birlik ve beraberliğimizin daim olması, vatandaşlarımızın huzur, mutluluk, sağlık ve refah içerisinde yaşaması için bizler çalışmalarımıza en iyi şekilde devam ediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi “Belediyeniz Sizinle” belediyemiz vatandaşlarımızla birlikte ve birlikte olmaya devam edecektir” dedi.

Kızıltepe’nin çehresi değişiyor

Kızıltepe Belediyesi’nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki bütün park ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışmalarının devam ettiğini belirten Odabaş, ilçenin çehresinin değişeceğini söyledi. Odabaş, "Çocuk oyun grupları kurularak çocukların rahatça oynayabileceği alanlar oluşturuldu. Ayrıca çocuk oyun grubu kurulan yerlerde peyzaj çalışmaları da yapılmaktadır. Peyzaj çalışmalarında, Kızıltepe seralarında yetişen mevsimlik çiçekler ilçeyi süslemekte. On farklı bölgede çeşmeler yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Mezopotamya’nın tarih kokan motiflerinin işlendiği çeşmelerden ilki eski hastane caddesinde vatandaşların hizmetine sunulurken, başta Cumhuriyet Meydanı, Toki, Şahkulubey Caddesi, hayvan pazarı, ilçe stadyumu ve buğday pazarı yakınlarında da bu çeşmeler halka hizmete sunuldu" ifadelerini kullandı.

"Kardeş belediyeler ile hizmette sınır yok"

Kızıltepe’nin farklı noktalarına kardeş belediye olan İzmit Belediyesi ile ortaklaşa dekoratif aydınlatma çalışmaları yaptıklarını belirten Odabaş, kardeş belediyelerle birlikte hizmette sınır tanımayacaklarını söyledi. Odabaş, "Cumhuriyet Meydanı’na, Şanlıurfa Caddesi başlangıcından eski hükümet konağının bulunduğu cadde bitimine kadar dekoratif led ışıklandırma çalışması yapılarak ilçenin çehresi değişirken, tarihi ipek yolu caddesi, eski hastane caddesi, Mardin kavşağı ve Mardin yoluna da başak motifleriyle ilçenin güzellikleri objektiflere yansıtıldı. Eski hastane caddesi üzerinde bulunan kavşak artık saat kulesi ile anılıyor. Üzerinde mimari esintiler taşıyan, 10 metre yüksekliğinde, görselliği ile estetik bir görünüme sahip olan saat kulesi kısa zamanda tamamlanarak ilçenin yeni sembolü haline geldi. Kızıltepe halkının yıllardır giderilmeyen alt yapı sonunun da çözülmesi için belediye ekipleri gece gündüz çalışıyor. Bazı yolların mıcır serimi ile yolun asfalt döşemesini yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Altı aylık bir çalışma sonucunda bin 764 kamyon mucur serimi, 950 kamyon toprak dökümü ve 520 kamyon kaba malzeme kullanıldı. Belediye ekiplerimiz ayrıca 9 bin 610 metrekare parke taşı döşemesi çalışması yaptı. Bu süre içerisinde taziye evleri ve mahallelerdeki yolların bakım onarım ve yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Tüm bunların yanında belediye kültürel ve sosyal aktivitelere de yer vermeyi ihmal etmiyor. 1. Ahmed-i Hani Liseler arası bisiklet ve koşu yarışması festivalini düzenleyerek özellikle çocuklarımıza, gençlerimize bilinçli spor yapma alışkanlığı kazandırarak sporu hayatın vazgeçilmez bir unsuru olarak görmelerini sağlamak ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca çeşitli tiyatro gösterimleri çocuklarımızın ve gençlerimizin beğenisine sunuldu. Kardeş belediyemiz olan İzmit Belediyesi ile ortaklaşa yapılan ve ilçemizde bir ilk olan çorba çeşmeleri vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Yapıldığı ilk günden itibaren vatandaşlarımızdan büyük ilgi gördü” diye konuştu.

"Artık kadınlarımız da üretiyor"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açılışı yapılan Hanımeli Kadın Merkezi ile kadınların artık ilçede üretime destek verdiğini belirten Odabaş, “Merkezimiz kadınlara yönelik birçok çalışma yürütürken aynı zamanda kadınların kendilerini iyi hissetmelerini yeteneklerinin farkına varmaları, verilen kurslarla sağlanmaya çalışılmaktadır. Aynı zamanda merkezimizde kadınlara ve çocuklara ücretsiz psikolojik danışmanlık ve destek hizmetleri verilmektedir. Bireysel görüşmelerde bireylerin kişisel, ailevi sorunlarına çözümler üreterek, sosyal desteğe ihtiyacı olan kişileri desteklemeyi amaçlamak, aile içi şiddet ve çocuk istismarı konusunda bilgilendirmeler yapmak merkezimizin temel amacıdır. Bunun yanında çocuklarımızı da unutmayan belediyemiz onlar içinde birçok çalışma yapmakta ve yapmaya devam etmektedir. Çocuklarımız için en güzel şeylerden biri, güven içinde oynayabilecekleri bir sokak olduğunu düşünerek onlar için “Çocuk Sokağını” yaparak hizmetlerine sunduk” dedi.

"Belediye halkındır"

Kızıltepe Belediyesi’nin illçe halkının olduğunu belirten Odabaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İlçede ilklere imza atarak ilçede yaşayan vatandaşların sorunlarını, hastaların, bakıma ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek, vatandaşlara daha iyi daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla Mardinmasa/Kızıltepe “Belediyeniz Sizinle” ekibi oluşturduk. Kızıltepeli yerel yönetimi vatandaşlarla iç içe olup vatandaşların şikayet, istek ve dilekleri üzerine çalışmalarına yön vererek 2 bin 900 ev ziyareti gerçekleştirdik bu kapsamda 750 istek ve şikayet dinleyip, 4 bin hediye paketi dağıtımı yaptık. Belediye ekipleri halkın sağlığını tehdit eden hiçbir şeyi göz ardı etmiyor. Vatandaşın sağlığını ve huzurunu, sağlamak için halk sağlığına aykırı hiçbir davranış ve tutuma müsaade etmeyen zabıta ekipleri denetimlerini her geçen gün daha da sıklaştırmaktadır. Altı aylık bir çalışma sonucunda 5 bin 153 iş yeri denetimi yapan ekipler, yapılan denetimlerde temizlik kurallarına uymayan ve tarihi geçmiş ürünleri raflarda bulunduran 257 iş yerine cezai işlem uyguladı. Aynı zamanda Mardin Mühendisler Odası ve zabıta ekiplerimizin ortak çalışmasıyla 251 asansör de mühürlendi".