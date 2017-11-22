Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 22:28

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu’nun ’Mor Gabriel’ açıklaması

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun, Mor Gabriel Manastırı’na ait kabristanın tapusunun dikkatsizlikten dolayı Hazine’ye geçtiği iadesinin yapılacağı yönündeki açıklaması, Mardin’deki Süryanilerin sevindirdi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu’nun ’Mor Gabriel’ açıklaması

22 Kasım 2017 22:28


Mor Gabriel Manastırı Vakıf Başkanı Kuryaküs Ergün, "Tapularımızın bize iade edildiği gün, sevincimiz katlanacaktır. Mezarlıklar çok değerli yerlerdir, tabii ki sayın Bakanımızın Mardin büyükşehir olunca, biz hemen köy statüsü ortadan kalktığı için köy tüzel kişiliğe bağlı olan tüm taşınmazlar devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu Hazine’ye devretmişlerdi. Hazine’ye devredilen mallar daha sonra tahsisi de kullanım hakkı da Diyanet İşlerine verilmişti. Tabii ki bizim girişimlerimizle bu Diyanet İşlerindeki tahsis kaldırılmıştı. Daha sonra Hazine’ye devredilen mülkler Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildi. Sayın Bakanımızın da olumlu bir açıklamada bulundu. Bu konuda sayın Bakanımıza nezdinde tüm hükümetimize, sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah en kısa sürede bu sorun kütle çözülür ve tapular elimize, vakfımızın adına kaydedilir’’ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç