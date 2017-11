Başbakan Yardımcısı Işık Mardin’de

Işık, Kılıçdaroğlu’nun iddialarına ilişkin de, “Kılıçdaroğlu bugüne kadar birçok belge salladı. Ortaya attığı iddiaları ispatlamak durumunda. Şuana kadar salladığı belgeleri ne bir savcıya ne de adalete teslim etti. Hepimizin beklentisi belge diye salladığı evrakları bir an önce paylaşmasıdır” dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Mardin’e geldi. Işık’ı havalimanında, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri karşıladı. Valiliği ziyaret eden Işık, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Reza Zarrab’ın dün mahkemede kendinden çok emin durduğunu ve olayları son derece rahat anlatmasının herkesin dikkatini çektiğini belirten Işık, “Hatta bazı Amerikalı gazeteciler, ‘Zarrab sanki bir şey olmamış gibi her şeyi CEO gibi anlattı’ diyorlar. Temenni ederiz Türkiye’ye karşı bir komplo içerisinde ne Zarrab, ne de bu dava ile ilgili kimse bulunmasın. Türkiye’nin itibarına ve ekonomisine yönelik bu komplonun asla Türkiye tarafından kabul edilmeyeceğini herkesin çok iyi bilmesi lazım” dedi.

“Türkiye bu komploya asla boyun eğmez”

Bu davanın en başından beri Türkiye’ye yönelik bir iftira kampanyasına dönüştürüleceği yönünde güçlü emareler taşıdığını ifade eden Başbakan Yardımcısı Işık, “Özellikle Türkiye’nin güçlü bir ekonomi açısından köşeye sıkıştırılması ile bir darboğaza çekilmesi hem de cumhurbaşkanımıza karşı yönelik bir komplonun kurulmasıyla ilgili işaretler önceden geliyordu. Bu noktada Türkiye böyle bir komplo ya asla boyun eğmez. Türkiye bu noktada kendisine yönelik oluşturulmak istenen bu tip senaryolara karşı kesinlikle pabuç bırakmaz. Yakinen bütün ilgili birimlerimiz mutlaka izliyor ve oradaki her kelime kaydediliyor, değerlendiriyor. Bütün birimlerimiz gerekli bütün değerlendirmeleri mutlaka yapacaktır ama bu davanın Türkiye Cumhuriyetine yönelik bir kumpasa dönmemesi için de herkesin çok dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

“O iddiayı ispatlamak durumundasın”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hafta içerisindeki parti grup toplantısındaki Man adasıyla ilgili iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Işık, şunları kaydetti:

“Eğer ortaya bir iddia atıyorsan o iddiayı ispatlamak durumundasın. Şuana kadar salladığı belgeleri ne bir savcıya ne adalete teslim etti ne de bir başkasına gösterdi. ‘Benim elimde belge var’ deyip duruyor. Kılıçdaroğlu’nun bugüne kadar birçok belge salladığını biliyoruz. O belgelerin içinin ne kadar boş olduğunu, ne kadar gerçekten uzak olduğunu biliyoruz. Aslında bazı çevreler tarafından oluşturulup eline verildiğini gayet iyi biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız çok net açıklama yaptı, böyle bir durum kesinlikle yoktur. Ailenin avukatı çok net ifadelerle böyle bir para transferinin olmadığını söyledi. Çamur at izi kalsın ve kamuoyunu bunu konuşsun mantığıyla siyaset yapılmaz. Eğer gerçekten elinizde bir belge yoksa sizi toplumun içine çıkamaz hale getirir. Şuan da Kılıçdaroğlu her geçen gün toplumun içine çıkamaz noktaya doğru gidiyor. Eğer varsa bir belge ve bu belge gerçekse bunu bir suç duyurusu olarak savcılara verirsin. Onlar baksınlar, belgeler gerçekten ciddiyse hukuk gereğini yapsın. Yok eğer bir merkezde üretilmiş belgeler ise o zaman sen gereğini yap. Bu işin orta yolu yok. Sayın Cumhurbaşkanı net olarak her şeyi ifade etti. ‘Eğer benimle ilgili böyle bir şey varsa ben bırakırım’ dedi. Ama eğer yoksa çamur at izi kalsın siyasetiyle ana muhalefet başkanı devam edemez. Bu hem siyasete de hem de halka hakaret niteliği taşır. İnsanlara itibar suikastı yapmaya hiç kimsenin hakkı da haddi de yok. Bu herkes için geçerlidir. Hepimizin beklentisi Kılıçdaroğlu’nun bir dakika bile vakit geçirmeden belge diye salladığı evrakları cumhuriyet savcılarına, yargıya, hukuka teslim etmesi ve basınla da bir an önce paylaşmasıdır. Bunu yapmazsa o belgelerinin, daha doğrusu o iddiaların altında kalır ve o koltuğu bırakmak zorunda kalır.”

“Hedefimiz Mardin’de işsizliği düşürmek”

Mardin’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu da anlatan Başbakan Yardımcısı Işık, şunları söyledi:

“Bu topraklarda binlerce yıldır birçok din, birçok dil ve birçok kültür bir arada barış ve huzur içinde yaşıyor. Dünyanın buna ihtiyacı var, dünyanın çatışmaya veya ayrışmaya değil farklılarla saygı duyarak birlikte yaşamaya ihtiyacı vardır. Bugün özellikle batı toplumlarında ortaya çıkan İslamofobi, yabacı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı batı toplumları için çok büyük tehlikeler arz etmeye başladı. Bu açıdan Mardin, dünyaya en güzel örnektir. Yatırımlardan sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak Mardin’deki gerek kamu yatırımlarımız gerekse de Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmaları ve yatırımları masaya yatıracağız. Mardin’de en önemli hedefimiz işsizliğin azaltılması ve yatırımların artırılmasıdır. Mardin’de tarım ve hayvancılık eskiden beri güçlüdür, bundan sonra da bu ayağın aynı şekilde güçlü bir şekilde devamı önemlidir. Mardin, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olmak durumda, bu potansiyele sahiptir. Turizm çalışmalarının ne aşamada olduğuna da bakacağız.”