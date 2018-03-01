Basılı medya yerini dijitale bırakıyor

Seminerde yerel medyanın gelecek yıllarda artan dijitalleşme ile yerini internet medyasına bırakacağı vurgusu yapıldı.

DİKA toplantı salonunda 2 gün süren eğitimlerle Mardin merkez ve ilçelerinde görev yapan ulusal ve yerel 26 basın mensubuna haber dili, araştırmacı gazetecilik, mizanpaj ve tasarım teknikleri, medyada dil kullanımı konu başlıklarında Doç. Dr. Haluk Birsen ve Ahmet Kılıç tarafından eğitim verildi. DİKA’nın Teknik Destek Programı kapsamında Basın İlan Kurumu Mardin Şube Müdürlüğü tarafından Mardin’de basının geliştirilmesi amacıyla 26 basın mensubunun katıldığı eğitimlerin ardından sertifikaların takdim edildiği törene, BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Akın, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Mehtap Bingül, Mardin İl Müftü Yardımcısı Şadiye Yılmaz, Artuklu İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık ve BİK Mardin İl Şube Müdürü Adnan Günbegi katıldı.

“Dijitale dönüşüm istesek de istemesek de gerçekleşecek”

Gelecek dönemde internet medyasının basılı medyanın yerini alacağı vurgusu yapan BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, “Gazetecilik sadece ülkemizde değil, bütün dünyada artık kağıt üzerinde değil, dijital ortam diye adlandırdığımız vasatta gerçekleştirilmeye başlandı. Bu dijital yayıncılık döneminde, bu yayıncılığa yatkın, donanımlı, kaliteli ve nitelikli elemanların gazetelerimizin kadrolarında yer alması gerekiyor. Bu dönüşüm istesek de istemesek de gerçekleşecek. Yazılı basınımızın dijitale dönüşmesi gerekiyor derken asla ve kata yazılı basınımızın kendi kaderine terk edilerek gerçekleşmesine kast etmiyoruz. Yazılı basınımızın dönüşümünü kast ediyoruz” dedi.

Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, kurumsal kapasitenin artırılması ve gelişmesi noktasında teknik desteği sadece basına değil, kamu kurumlarına, özel sektörlere, üniversitelere, kurumsal hafızası olan tüm kurumlara kapılarının açık olduğunu söyledi.

“Kurum yöneticilerinin zihin yapısının değişmesi önemli”

BİK Mardin Şube Müdürü Adnan Günbegi, bu programın DİKA ile gerçekleştirdikleri ilk program olması nedeniyle kendileri için özel olduğunu söyledi. Günbegi, "Önemli olan kurumların değişmesi değil, önemli olan kurum yöneticilerinin zihin yapısının değişmesidir. Bu ve buna benzer programların geleceği temennisindeyim. İkinci programımızda onaylandı. Bu programımızda 1 ay içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından seminere katılan gazetecilere katılım sertifikaları verilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.