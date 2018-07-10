Basın mensuplarının konut projesi için start verildi

Basın İlan Kurumu Mardin şubesinde düzenlenen toplantıda bir araya gelen gazeteciler, TOKİ’den uygun imkanlarla ev sahibi olabilmek için hazırladıkları talep dilekçelerini Basın İlan Kurumu Mardin Şube Müdürü Adnan Günbegi’ne teslim etti. Mardin’de görev yapan yerel basın çalışanları, ulusal gazete ve ajans temsilcileri ile fikir işçileri ve köşe yazarlarının da yararlanabileceği planlanan gazetecilerin bütçelerine uygun şartlarda ev sahibi olabilmelerini amaçlayan proje için bir araya gelen gazeteciler proje hakkında görüş alışverişinde bulundu. AK Parti 26. dönem Mardin, 27. dönem İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın da öncülük ederek daha önce Toplu Konut İdaresi TOKİ Başkanı Ergun Turan ile yaptığı görüşme ile başlatılan projenin tamamlanması için yapılan toplantıda Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Kadir Üründü, Kızıltepe Gazeteciler Cemiyeti Başkanı M. Halit Solhan ile cemiyetlere üye gazeteciler de hazır bulundu.

Projeden ev sahibi olması planlanan gazetecilerin haiz olduğu şartların konuşulduğu toplantıda katılımcılardan konut talebinde bulunduklarına dair alınan talep dilekçeleri Basın İlan Kurumu Müdürü Adnan Günbegi’ne teslim edildi. Basın mensuplarının imzalı dilekçelerini alan Basın İlan Kurumu Mardin Şube Müdürü Adnan Günbegi, gazetecilerin yıllardır ev hayali kurduğunu ve bu hayalin gerçeğe dönüşmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyleyerek, “Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere TOKİ yetkilileriyle yapılacak görüşmeden olumlu cevap alacağımıza inanıyorum. Basın mensuplarının imzalı dilekçelerini almaya başladık, inşallah yapacağımız görüşmeler olumlu bir sonuç verir ve gazeteciler ev sahibi olur. Mardin’de görev yapan her basın mensubunu ev sahibi yapmak istiyoruz. Yapacağımız görüşmelerin ardından inşallah müjdeli haberi vereceğiz” dedi.