Başkan Demir, gazetecilerle bir araya geldi

Yeşilli İlçe Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Mardin ve Kızıltepe’de görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıya katılan tüm basın mensuplarına teşekkür eden Demir, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Mezopotamya Ovasına ve Fırat ile Dicle’ye bakıldığında buradaki güzelliklerin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını anlatan Demir, Kürt, Türk, Arap, Laz ve Çerkezlerin kardeş olduklarını dile getirdi. İslam coğrafyası ve bölgede yaşanan kardeş kavgasından sadece silah tüccarlarının karlı çıktığına dikkat çeken Başkan Demir, “İslam aleminin birliğini yok etme ve İslam coğrafyasının yeraltı ve yerüstü zenginliklerini ele geçirmeyi hedefliyorlar. Bugün Mezopotamya Ovasına ve Fırat ile Dicle’ye baktığımız zaman buradaki güzellikler dünyanın hiçbir yerinde olmayan güzellikler bulunuyor. Şanlıurfa’daki ve Mardin ovasında verim dünyanın bir yerinde yok. Bunu bilen batılı ülkeler bugün bölgemize konmak için, bölgemizi göç eden ve göç ettiren haline getirip zayıf duruma düşürmek istiyorlar. Bölgemizi zayıf hale getirdikten sonra ise 1-2 asır sonra coğrafyamızı ele geçirme hayallerini kuruyorlar. Biz bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak din, dil ve ırk kimliği diye birbirimizi boğazlamaya kalkarsak kutlayacağımız dini bayramlar sembolik hele gelir ve asıl bayramı bizi bu coğrafyadan silmek isteyenler ve bu coğrafyadaki zenginlikleri ele geçirmek isteyenler kutlayacaklar. İslam coğrafyasında insanların uyanık olması gerekiyor. Bölgemizde, ülkemizde ve İslam coğrafyasında daha önce atlattığımız bazı badireleri hatırlamamız gerekiyor. Ülkemizde, Halep’te, Kuzey ve Güney Irak’ta ve tüm İslam coğrafyası ile bölgemizde yaşanan kardeş kavgasından sadece silah tüccarları karlı çıkıyor. Denizde boğulan, şehit düşen, evladı dağda ölen ve öldürülen hep bu bölgenin insanının evladı oluyor. Siyasi, ekonomik, kültürel ve daha birçok alanda hep kayıp eden bizler oluyoruz. Bölge insanımızın oturup düşünmesi gerekiyor. Bu bölgede paylaşmayacağımız hiçbir şey yoktur” dedi.

“İlçemize 38 milyonluk yatırım yapıyoruz”

İlçeye 38 milyonluk bir yatırım yaptıklarını söyleyen Başkan Demir, şunları kaydetti:

“Uzun süredir ilçemin alt yapısını onararak vatandaşların sorunlarını gidermeye çalıştık ancak bir türlü düzelmedi bunun üzerine yapıyı sil baştan yeniliyoruz. İlçemizde şuanda 38 milyonluk bir yatırımla Mardin’in en büyük alt yapı çalışması yapılıyor. İlçemizde yağmur suyunu ve içme suyunu yer altına alıyoruz. İlçemizdeki içme suyu şebekesi sorunu kökten çözülürken şebeke 100 bin nüfusa göre yapılıyor. Eski depoları kaldırarak yerlerine yeni depolar yerleştiriyoruz. İlçemizde zaman zaman kaçak su kullanmak isteyenler boruları kırıyor ancak yapılan son çalışmalarla birlikte artık bunun önüne de geçilecek. Belediye olarak şuanda yeniden bir ilçe inşa etmek her yerde çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında birçok yerde toz ve çamur olabilir vatandaşlarımızdan bu konuda anlayış ve sabır bekliyorum.”