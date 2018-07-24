Mardinli ve mülteci 224 kadının yer aldığı “Topraktan Tabağa” projesi ile Mardinli şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir’in ilk 10’a kalarak finalist olmayı başardığı Bask Dünya Aşçılık Ödülleri’nin birincisi belli oldu. İspanya’da yapılan değerlendirme sonucu yarışmayı Avustralyalı şef Jock Zonfırıllo kazandı. Bask Dünya Aşçılık Ödülleri’nin birinciliğinin bu akşam açıklanmasının ardından İhlas Haber Ajansı’na konuşan Ebru Baybara Demir, birinci olamasa da uygulamaya geçen çok büyük bir proje ile kazananın kendileri ve Türkiye olduğunu söyledi. Demir, “Yarışmayı biz kazandık. Her zamanki gibi ve iki yıldır üst üste dünyaya ilham veren 10 şef arasında yer almak büyük bir mutluluk. Öncelikle Türkiye gastronomisi anlamında uluslararası boyutta bu kadar yüksek bir mertebeye ilk kez ulaştı. Özellikle kadınların istihdamı, arkasından yerel tohum. Biz sadece yemek yapmıyoruz, tabağın arkasını doldurmaya çalışıyoruz” dedi.

Şuanda dünyada gıda kaynaklarının azaldığına ve 200 milyondan fazla insanın göç ederek yer değiştirdiğine dikkat çeken Demir, “Bu sorunların çözümünün bir parçası olarak gastronomiyi, dönüştürmenin bir yolunu gösterdik. Bu anlamda da örnek projelerle anılmak, dünyanın ilgisini Türkiye’ye çekmek, Mardin’in adını Mezopotamya’dan, buğdayın buradan başladığını, mülteci kadınlarla birlikte toprağı iyileştirme projelerini anlatabilmek zaten bu yarışmanın en büyük kazanımlarıydı. Ben mutluyum. Ekibim, yaptığım işler adına, bunları daha da büyütmek adına mutluyum. Yarışmayı biz kazandık. Yine bunu söylemek isterim” diye konuştu.

Kadın istihdamında hedef 350

7 ayrı proje ile hedeflerini gerçekleştirmek istediğini kaydeden Demir, “Başka bir proje anlaşmamız var şu anda. Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteci Konseyi, Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütüyle birlikte projelerimizi devam ettiriyoruz. 7 tane devam eden projemiz var. Yerel tohum en büyük projemiz. Burada şu an kadın istihdamını 224’e tamamladık, hedefimiz 350. İlk altı ayda ulaştığımız bir hedef bu. Bunu daha da büyüteceğiz. Bu sadece Türkiye’nin değil, global bir konu, iklim değişikliği, ona bağlı olarak da kuraklık. Biz kuraklığa karşı yerel tohumlarımıza sahip çıkarak 13 bin yıl önce tarımın nasıl buradan başlayıp ve buğday tohumu nasıl dünyaya yayıldıysa biz aynı şekilde bu kadınlarla birlikte başaracağız. Türk kadınlarıyla, Mezopotamya’nın, Anadolu kadınlarıyla birlikte, mülteci kadınlarla birlikte biz bu tohumu tekrardan çoğaltacağız. Ve bir kez daha Güneydoğu’dan, Mezopotamya’dan, Mardin’den dünyaya yayacağız” diye konuştu.

“Gastronomi Enstitüsü Projesi devam edecek”

Demir, Gastronomi Enstitüsü Projesi’nin devam edeceğini belirterek, “Amacımız bu projelerimiz tüm hızıyla devam edecek. Derik benim için çok önemli. Zeytin hepimiz için önemli. Bu oradan gelen bir talepti ve benim içimi kıpırdatan bir projeydi. Gastronomi Enstitüsü kurulduktan sonra oraya da mutlaka bir sera yapılması için elimden gelen bütün çabayı göstereceğim ve Derik’teki zeytin ağaçlarını yaşatmak için önemli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Kadınlarla birlikte Derik zeytin ağaçlarını da buğdayı gibi en kısa zamanda çoğaltmak için bu işi yapacağız” dedi.

Ebru Baybara Demir, geçen sene de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Harran Kaymakamlığı destekli Amazon Kraliçeleri Projesi ile katıldığı Bask Dünya Aşçılık Ödülleri’nde 30 ülkeden 110 aday arasında ilk 10’a girerek finale kalan ilk Türk şef olmuştu.