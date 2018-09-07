Belediye çilek bahçesi açtı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Daire Başkanlığı il genelinde tarım ve hayvancılık ile ilgili projelere hayat veriyor. Bir yıl içinde tarıma ve hayvancılığa katkı sağlayacak birçok projeyi vatandaşlar ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bir çalışmayı daha başlattı. Bu bağlamda Nusaybin ve Midyat ilçelerinde 35 dekar alanda örtü altı şeklinde çilek bahçesi kurulumu için ilk adım atıldı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğinde yüzde 90´ı devlet destekli projede şehirde çilekçiliğin yaygınlaşması öngörülüyor.

“Birçok proje hayata geçti”

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “İlimizin her konuda olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da gelişmesini istiyoruz. Belediyemiz görevde olduğumuz süre zarfında her anlamda projelerini hayata geçirmiş, kısa sürede önemli işler gerçekleştirmiştir. Biz tarım konusunda önemli bir konumda olan Mardin´de, farklı ve gelir getiren ürünlerin yetişmesi için de çaba vermekteyiz. Bu nedenle meyveciliğin ve sebzeciliğin gelişmesi için yaptığımız çalışmalar kapsamında farklı ürünlerin dağıtımı yaptık. Hayvancılık için de arı kovanı dağıtımı, ipek böcekçiliği, hindi dağıtımı, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık için projeler hayata geçti. Şimdi bir projeye daha start verdik” dedi.

Yaman, “Büyükşehir Belediyemiz ilimizde çilekçiliğin gelişmesini de istemektedir. Bu nedenle örtü altı (malçlama) şeklinde çilek bahçesi kurulumu için son aşamaya geldik. Midyat ve Nusaybin ilçelerimizde uygulayacağımız proje ile 35 dekar alanda çilek üretimini sağlayacağız. Projemizin yüzde 90´ını devletimizin hibe desteği ile gerçekleştireceğiz. Bu çalışma ile şehrimizde çilek üretimine de dikkat çekeceğiz” diye konuştu.