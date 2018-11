Belediye personellerine bağımlılık ile mücadele eğitimi

Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu, Artuklu Belediyesi'nden gelen davet üzerine hizmet binası konferans salonunda zararlı alışkanlıklarla mücadelenin önemi konusunda seminer düzenledi.

Yeşilay Mardin Şubesi tarafından Artuklu Belediyesi personeline seminer öncesi Yeşilay danışmanlık merkezi YEDAM'ın tanıtıcı broşürleri dağıtıldı. Ayrıca cemiyetin çalışmaları hakkında bilgi içeren tanıtım filmi personele izlettirildi. Bağımlılıklar ile mücadele konusunda seminer veren Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu, Yeşilay'ın kuruluş amacını ve faaliyetlerini anlattı. Günlüoğlu, "Yeşilay, kurulduğu günden bu yana gelecek nesillerin sağlığını korumak amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Sağlık, ülkemizin en büyük meselesidir. Bu alanda herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır. Zararlı alışkanlıklar her geçen gün özellikle gençler arasında daha fazla yayılmaktadır. Öncelikle bu görev devletindir. Devlet anayasal görevini yerine getirmekle mükelleftir" dedi.

"Teknolojinin hakimi olmalıyız mahkumu değil"

Günlüoğlu, teknolojinin mahkumu değil, hakimi olmak gerektiğini söyledi. Günlüoğlu, "Zararlı ve bağımlılık yapan sigara, alkol, uyuşturucu madde ve kumar gibi alışkanlıklar terörden daha fazla can almaktadır. Yeşilay'ın mücadele kapsamına aldığı teknolojik bağımlılıklar ise süratle yayılmaktadır. Her ne kadar bağımlılık olarak kabul edilmiyorsa bile bu anlayış gerçeği yansıtmamaktadır. Bizler Yeşilay camiası olarak teknolojinin her zaman ölçülü bir şekilde kullanılmasından yanayız. Daha açık bir ifadeyle teknolojinin hakimi olmalıyız, mahkumu değil. Bağımlılıklar konusunda gösterilen hassasiyetten dolayı Artuklu Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk ve personellere teşekkür ederiz" diye konuştu.