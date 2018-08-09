Belediye sporculara sahip çıkıyor

Mardin’in Nusaybin ilçesinde belediye günlük olarak Nusaybin Basketbol Kulübünün sporcularına araç tahsis ederek DSİ Barajına antrenmana götürüyor. Belediyeden yapılan açıklamada; “Belediyemiz tarafından tahsis edilen otobüsle birlikte DSİ Barajına giden Nusaybin Basketbol Kulübünün sporcuları, burada gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle hem eğlendiler, hem de antrenmanlarını yaptılar. Sporcularımıza, daha sonra ikramlarda bulunarak mutluluklarına ortak olduk. Sporcularımız, spora ve sporcuya daima sahip çıkan ve destek veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysaa’a teşekkür etti” denildi.