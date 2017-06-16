Berfin ve Meryem’in yüzünü Dicle Elektrik güldürdü

Sorumluluk bölgesinde yaşanan sorunlara duyarsız kalmayan Dicle Elektrik Perakende şirketi, bu kez engelleri nedeniyle evden çıkamayan Berfin ve Meryem Ünal isimli kardeşlere tekerlekli sandalye hediye etti.

Sosyal sorumluluk anlamında hayata değer katmayı görev edinen Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesinde yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Midyat’ta yaşayan engelli iki kardeşin durumunun öğrenilmesinin ardından harekete geçen Dicle Elektrik yetkilileri, 12 yaşındaki Berfin ile 10 yaşındaki Meryem için ne yapılacağını araştırdı. Dört kardeşleri ve anneleri ile birlikte yaşamlarını sürdüren engelli kardeşlerin tekerlekli sandalyeye ihtiyaçları olduğu belirlenince Dicle Elektrik Perakende şirketi hemen harekete geçti.

“Toplumun ihtiyaçları göz önüne alınıyor”

Konuyla yakından ilgilenen Dicle Elektrik Perakende Satış Genel Müdürü Avni Doğan’ın talimatıyla satın alınan tekerlekli sandalyeler Mardin İl Müdürü Turan Özdemir tarafından Ünal ailesine teslim edilmek üzere Midyat ilçesine götürüldü. Sandalyeler Berfin ve Meryem’in anneleri Hikmiye Ünal’a teslim eden Özdemir, Dicle Elektrik olarak kurumsal sorumluluk anlayışı ve tüm iş süreçleri ile şirket kültürünü bütünsel bir yaklaşımla ele aldıklarını belirterek, “Şirket çalışanları tarafından gelen önerileri ve toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engelli iki kardeşin durumunu öğrendikten sonra harekete geçerek taleplerini karşıladık. Engelli vatandaşlarımız için ne yapsak azdır. Allah bu kardeşlerimizin ailesine yardımcı olsun. Engellilere bakan anneler, babalar, kardeşler kutsal bir görevi yerine getirmektedir. Biz de şirket olarak bu çocuklarımıza sandalyelerini teslim ettik, güle güle kullansınlar” dedi.

“Çocuklarımı dışarı çıkarıp gezdirebileceğim”

2’si doğuştan engelli 6 çocuğu ile yaşayan anne Hikmiye Ünal, geçimlerini de engelli çocuklar için devletten aldıkları para ile sağladıklarını anlattı. Engelli olan Berfin ve Meryem’in engellerinin yanında imkânsızlıklar yüzünden evden dışarıya çıkaramadığını belirten anne Ünal, “Bu zamana kadar hiç kimse bize böyle bir yardımda bulunmadı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah bu ramazan ayında hayırlarınızı kabul etsin. En büyük mutluluğum çocuklarımı dışarı çıkarıp gezdirmek olacak” diye konuştu.

İmkanları olmadığı için evin dışına çıkamayan engelli iki kardeş Berfin ve Meryem’in tekerlekli sandalyeye oturup dolaştıkları sırada gözlerindeki mutluluk görülmeye değerdi.