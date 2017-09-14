Beton bariyerleri sanat eserine dönüştürdüler

Bariyerlere, 15 Temmuz temalı resimler çizildi. Resim çizen gençlerden Ramazan Yıldız, beton bariyerlerin görünümünün kötü olduğunu belirterek, bu sayede güzel bir görünüm kazandığını kaydetti.

Midyat’ta Hükümet Konağı çevresine güvenlik gerekçesiyle yerleştirilen beton bariyerlerin oluşturduğu görüntüden rahatsız olan bir grup genç, İlçe Kaymakamı Hüseyin Tekin ile görüşerek, bunları boyamak istedi. Kaymakam Tekin’den “olur” cevabı ve destek alan gençler, kolları sıvayarak, bariyerleri renklendirmeye başladı. Bariyerlere ağırlıklı olarak 15 Temmuz darbe girişimine karşı vatandaşların ortaya koyduğu direnişin resimleri çizildi. Resimler, vatandaşların dikkatini çekerken, beton bariyerler birer sanat eserine dönüştü.

İlçe Kaymakamı Hüseyin Tekin, beton bariyerlerin beton kütlesi olarak durmaktansa, milli ve manevi duygular ile yaşanan hadiseleri yansıtan bir destan halini aldığını belirtti. Tekin, “Bunların figüre edilmesi ile alakalı vatandaşlarımızdan bir talep geldi. Bizim açımızdan gayet, mantıklı, makul bir talepti. İlçemizdeki bazı gençlerimiz, ‘Kaymakam bey eğer siz boyama aletini karşılarsanız biz geri kalan resimlendirme işini yaparız’ dedi. Biz de ‘Tamam’ dedik. Resimleri hep beraber seçtik. Bunların güzel olduğunu düşünüyorum. En azından görsel anlamda bir estetik kattı” dedi.

Bariyerlere resim çizen vatandaşlardan Ramazan Yıldız, bariyerlerin güvenlik amacıyla konulduğunu ancak görüntüsünün kötü olduğunu anlatarak, “Bu nedenle üzerine resim çizmek gibi bir fikir geldi aklımıza. Bu sayede hem daha güzel bir görünüm oluşur hem de milletin içi ferahlar diye düşündük. Kaymakam beye projeyi anlattık. O da bize maddi ve manevi destek verdi. Resimleri birlikte seçtikten sonra çizmeye başladık” diye konuştu.

Vatandaşlardan Mehmet Akif Abdulhadioğlu ise “Bariyerler çirkin bir görüntü oluşturuyordu. Üzerine resimler çizilmesi güzel oldu” dedi.