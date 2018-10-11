BİK Mardin Şubesi denetimlere devam ediyor

BİK Mardin Şube Müdürlüğü tarafından kurulduğu günden itibaren tüm yazılı, işitsel ve sanal medyanın hizmetinde faaliyetlerini sürdürüyor. BİK Mardin Şube Müdürü Adnan Günbegi, “Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşların resmi ilan ve reklam ile hususi ilan ve reklamları, Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan 11 yerel gazete ve dergi ile ulusal ve yerel mevkutelere sevk ederek yayınlatılmasına aracılık etmek olup ayrıca günlük olarak bu işlemlerin muhasebe işlemleri ile ilan süreçlerinin yürütülmesi ile beraber şubenin her platformda temsil edilmesi için çalışmaktayız. Ayrıca sorumluluk alanımızda bulunan Şırnak il merkezi ve ilçelerinde bulunan 9 gazeteye de hizmet etmekteyiz. Bu hizmetimiz gazetelerin günlük olarak yasal mevzuata uygunluk denetimi, gazete kadrolarının incelenmesi, abonelik ve baskı, kağıt durum ile gazetelerin günlük olarak kadro, basık, kağıt durumu gibi incelemesi ve kontrol işlemlerini yürütmekteyiz. Merhum varislerine karşılıksız olarak 6 bin TL ölüm yardımı ile ve 12 bin TL karşılıksız olarak hibeden (Muhtaçlık) yardımında bulunulmuştur. Şube Müdürlüğümüz görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerde fikren veya bedenen çalışan 26 basın mensubunun her birine faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli 4 bin 200 Türk Lirası, 5 basın mensubuna 4 bin 800 Türk Lirası, olmak üzere toplam 71 bin 600 Türk Lirasını dosya masrafsız, faizsiz borç para verilmesini sağladık. Şube Müdürlüğümüz görev alanında bulunan Mardin ve Şırnak İllerindeki Basın Derneklerini başvuru yapmasını teşvik ederek onların 2016 yılında 13 bin 839 TL, 2017 yılında ise Şırnak Gazeteciler Cemiyetinin özel durumdan dolayı başvuru yapmamış ancak Mezopotamya Gazeteciler Derneğinin başvurusundan dolayı 6 bin 411 TL olup 2018 yılında ise Mardin ve Şırnak İllerinde faaliyet gösteren Cemiyetlerimiz karşılıksız yardıma başvuru yaymaları sağlanmış olup Yeni Şırnak Gazeteciler Derneği'ne 5 bin 538 TL, Mezopotamya Gazeteciler Derneği 2 bin 887 TL ve Mardin Gazeteciler Derneği ise 2 bin 887 TL olmak üzere toplam 31 bin 564 TL almalarına katkıda bulunmuştur. Tüm bu çalışmaların yapmamıza imkan tanıyan BİK Yönetim Kurulu Başkanımız Adnan Ertem ve Genel Müdürümüz Yakup Karaca ya teşekkür ederim” dedi.