BİK’ten yerel basına eğitim

İki gün sürecek olan eğitimlerde gazetecilere haber dili, araştırmacı gazetecilik, mizanpaj ve tasarım teknikleri medyada dil kullanımı konu başlıklarında Doç. Dr. Haluk Birsen ve Ahmet Kılıç eğitim verecek.

DİKA toplantı salonunda bugün saat 10.00’da gerçekleştirilen eğitime Mardin ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren BİK Mardin İl Müdürü Adnan Günbegi, “Öncelikle basın ilan kurumu yönetim kurulu başkanımız Adnan Ertem ve tüm yönetim kurulu üyelerine ve genel müdürümüz Yakup Karaca’ya proje koordinatörlüğüne ve ev sahipliği yapan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ’a teşekkür ediyorum. İki gün boyunca sürecek olan bu projemiz neticesinde Mardin basının daha etkili haberler ile yerel ve ulusal basında yer alması, gazete mizanpaj ve tasarımları ile en iyiler içinde yer alması için çalışacağız. Alaylı ve mektepli basın mensuplarının daha aktif yeni dijital çağa ayak uydura bilmesi için bu eğitimlerin faydalı olacağına inanıyorum. Amacımız kısa vadede Yerel Basında Haber dilinin iyileştirilmesi, yerel basının dijital ortamda da güçlü olması, nitelikli haber yazma, okur sayısının arttırılması, sosyal medyada yer alması, yerel basının dijital gazeteciliğe geçişine zemin hazırlanma, uzun vadede gazete işletmelerinin gelirini arttırma, bölgesel tanıtıma katkı sağlama, bölgenin kalkınmasına katkı sağlama, kurumsal imajın arttırılması konu başlıkları hedefleniyor” dedi.

Basın İlan Kurumu Proje Koordinatörü Cenk Koray Doğan yazılı basının gün geçtikçe internet haberciliği karşında etkisinin azaldığını ifade ederek bunun gelişmesi için eğitimlerin ve yeniliklerin okuyucu arttırma konusunda etkili olacağını kaydetti. Gazetelerin reklam gelirlerinin arttırılması gerektiğini kaydetti.