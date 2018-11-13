Bilgi Kültür ve Tanıtım Merkezi 4 ayda 11 bin ziyaretçi ağırladı

Daha önce sokak sağlıklaştırmaları ve restore edilen binalar ile tarihi Mardin'e anlam katan Büyükşehir Belediyesi, hizmete açtığı Bilgi Kültür ve Tanıtım Merkezi ile başarılı işlere imza atıyor. Bu bağlamda 4 ay önce hizmete başlayan merkez bugüne kadar 11 bin ziyaretçiyi ağırladı.

"Her alanda çalışıyoruz"

Mardin'e gelen turistleri en güzel şekilde misafir etmek için çaba verdiklerini anlatan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, bu düşünceler ile durmadan projeler yaptıklarını söyledi. Vali Yaman, "Büyükşehir Belediyemiz ilimizin her yönüyle gelişmesi adına birçok konuda projelerine hayat vermektedir. İlimizde yaşayan vatandaşlarımızın mutlu olması hedefiyle alt yapıdan üst yapıya, sosyal projelerden kültürel ve sportif faaliyetlere kadar birçok başlıkta önemli işler yaptık. İlimizde devletimiz ve hükümetimizce sağlanan huzurun akabinde turizmde kırılan rekorları perçinlemek için de çaba verdik. Bu konuda restorasyonlar ve sokak yenilemelerini bitirdik. Kısa süre önce açtığımız Bilgi Kültür ve Tanıtım Merkezi ile de ilimizin tanıtımını daha kurumsal olarak gerçekleştirmeye başladık” dedi.