Bilgi Kültür ve Tanıtım Merkezi Mardin'i tanıtıyor

Kente gelen misafirlere şehrin tarihi hakkında bilgi vermek için Cumhuriyet Meydanında kurulan merkezde yerli yazılımlar aracılığıyla "Mardin Ar" ismiyle "artırılmış gerçeklik" uygulaması başlatıldı. Uygulama sayesinde şehrin tarih ve kültürünü yansıtan 22 yapı üç boyutlu fotoğraf ve videolarla tanıtılıyor. Merkezde bulunan şehrin tarih ve kültürüne ait eşyalar gelen turistlere anlatılıyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, masal şehir Mardin'in tanıtımı için birçok çalışmaya imza attıklarını aktararak, “Dinlerin, dillerin ve kültürlerin yüzyıllardan beridir bir arada ve kardeşçe yaşadığı kadim şehir Mardin'in tarihi güzelliklerini, şehre gelen misafirlerimize tanıtmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak birçok çalışmamız oldu. Bunlardan bir tanesi de, Bilgi Kültür ve Tanıtım Merkezi oldu. Yaklaşık 3 ay önce oluşturduğumuz merkezimizde ziyaretçilerimizi, şehrin kültürü, tarihi ve gelenekleri hakkında bilgilendiriyoruz” dedi.

Turizm anlamında bölgede ilk defa artırılmış gerçekliği merkezde kullandıklarını aktaran Yaman, “Tamamen yerli olan yazılımı merkezimizde kullandık. Bu sayede misafirlerimiz de hiç görmedikleri tarihi mekanlar hakkında hem bilgi sahibi oluyor hem de merak uyandırmış oluyoruz. Bu sayede bu tarihi yerli ziyaret edebiliyorlar” diye konuştu.

Huzurun hakim olduğu şehirde turizm artması için bu tür çalışmaların devam edeceğine işaret eden Yaman, “Belediyemizin tüm imkanlarını gençlere, engellilere, kadınlara, öğrencilere ve şehre harcayacağız. Şehrin turizmine harcayacağız” ifadelerinde bulundu.